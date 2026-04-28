A concessionária GS Inima Samar iniciou nesta semana a instalação de uma nova estrutura metálica para garantir a travessia de uma adutora sobre o córrego Machadinho, em Araçatuba, após o rompimento que deixou milhares de moradores sem água no início do mês.

A estrutura, feita de aço, tem 22 metros de comprimento e pesa cerca de sete toneladas. Ela foi montada na própria sede da concessionária e será responsável por sustentar a adutora de 450 milímetros que abastece o reservatório Bom Tempo, sistema que atende 21 bairros do município.

De acordo com a empresa, a base da nova travessia será sustentada por dois blocos de concreto com aproximadamente 30 toneladas cada. As estruturas começaram a ser preparadas durante o fim de semana, com equipes trabalhando na construção dos apoios em ambos os lados do córrego.