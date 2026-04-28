A concessionária GS Inima Samar iniciou nesta semana a instalação de uma nova estrutura metálica para garantir a travessia de uma adutora sobre o córrego Machadinho, em Araçatuba, após o rompimento que deixou milhares de moradores sem água no início do mês.
A estrutura, feita de aço, tem 22 metros de comprimento e pesa cerca de sete toneladas. Ela foi montada na própria sede da concessionária e será responsável por sustentar a adutora de 450 milímetros que abastece o reservatório Bom Tempo, sistema que atende 21 bairros do município.
De acordo com a empresa, a base da nova travessia será sustentada por dois blocos de concreto com aproximadamente 30 toneladas cada. As estruturas começaram a ser preparadas durante o fim de semana, com equipes trabalhando na construção dos apoios em ambos os lados do córrego.
O transporte da adutora e a instalação da nova estrutura estão sendo planejados para reduzir ao máximo os impactos no abastecimento de água da cidade. A nova travessia substituirá a solução provisória implantada após os danos causados por fortes chuvas.
O problema teve início na noite do dia 8 de abril, quando uma tempestade provocou forte enxurrada no córrego Machadinho. A correnteza derrubou a estrutura de concreto que sustentava a adutora, causando o rompimento da tubulação e interrompendo o fornecimento de água em diversos bairros.
Segundo a concessionária, uma grande pedra foi arrastada pela força da água e atingiu a adutora, agravando os danos. Para restabelecer o serviço, foi necessária a remoção da estrutura danificada com o auxílio de um guindaste.
Ainda de acordo com a empresa, uma base provisória foi construída em cerca de dois dias, permitindo a retomada emergencial do abastecimento. O fornecimento começou a ser normalizado gradualmente a partir do dia 11, após testes de pressão e monitoramento da estrutura, já que o sistema havia sido completamente esvaziado.
A normalização total do abastecimento ocorreu no dia 13, mas a concessionária informou que manteve caminhões-pipa disponíveis para atender situações emergenciais, como unidades de saúde, escolas e moradores em condições mais vulneráveis.
A empresa ressalta que a estrutura atualmente em uso ainda é provisória e segue sendo monitorada. Paralelamente, um projeto definitivo para a travessia da adutora sobre o córrego Machadinho está em desenvolvimento, com o objetivo de evitar novos episódios de desabastecimento em situações de chuvas intensas.
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