A Justiça realizou, nessa segunda-feira (27), a primeira audiência de instrução sobre o caso que apura a morte da ciclista Thaís Bonatti, vítima de um atropelamento ocorrido em 2025, em Araçatuba. Durante a sessão, três testemunhas de acusação prestaram depoimento.
A audiência aconteceu de forma virtual, entre 9h e 12h, como parte do andamento do processo que investiga a responsabilidade do juiz aposentado Fernando Augusto Fontes Rodrigues Júnior no episódio.
Os depoimentos colhidos nesta etapa devem contribuir para o esclarecimento das circunstâncias do acidente e para a sequência da ação judicial.
Relembre o caso
Thaís Bonatti, de 30 anos, morreu após ser atingida enquanto seguia para o trabalho, na manhã de 24 de julho de 2025. O atropelamento ocorreu em uma rotatória da avenida Waldemar Alves.
De acordo com informações da investigação, o condutor do veículo apresentava sinais de ingestão de álcool no momento do acidente. Ele foi detido em flagrante, mas acabou liberado no dia seguinte após audiência de custódia, mediante pagamento de fiança no valor de R$ 40 mil.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.