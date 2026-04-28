A Justiça realizou, nessa segunda-feira (27), a primeira audiência de instrução sobre o caso que apura a morte da ciclista Thaís Bonatti, vítima de um atropelamento ocorrido em 2025, em Araçatuba. Durante a sessão, três testemunhas de acusação prestaram depoimento.

A audiência aconteceu de forma virtual, entre 9h e 12h, como parte do andamento do processo que investiga a responsabilidade do juiz aposentado Fernando Augusto Fontes Rodrigues Júnior no episódio.

Os depoimentos colhidos nesta etapa devem contribuir para o esclarecimento das circunstâncias do acidente e para a sequência da ação judicial.

Relembre o caso