A semana em Araçatuba deve ser marcada por temperaturas elevadas, baixa umidade do ar e poucas ocorrências de chuva, conforme apontam previsões meteorológicas e orientações da Defesa Civil do Estado de São Paulo.
Entre terça-feira (28) e sexta-feira (1º), a tendência é de predomínio de tempo firme, típico do outono no noroeste paulista, com máximas que podem variar entre 32°C e 35°C. A presença de instabilidades é considerada pontual, com possibilidade de pancadas rápidas e isoladas principalmente no início do período.
De acordo com os dados, a atuação de uma frente fria no oceano, combinada a um canal de umidade, ainda pode provocar chuvas isoladas até quarta-feira. No entanto, não há expectativa de acumulados expressivos para a região, e o cenário deve se tornar mais estável ao longo dos dias.
Na terça-feira (28), o sol aparece entre nuvens e os termômetros podem chegar aos 32°C, colocando a cidade em estado de atenção. Já na quarta (29) e quinta-feira (30), o calor continua, com máximas próximas dos 33°C e predomínio de tempo seco.
Na sexta-feira (1º), feriado do Dia do Trabalho, a previsão indica aumento ainda maior das temperaturas, que podem alcançar cerca de 35°C, além da redução dos índices de umidade relativa do ar durante a tarde.
Diante desse cenário, a Defesa Civil reforça a necessidade de cuidados com os efeitos do calor e do tempo seco. Entre as recomendações, estão manter a hidratação, evitar exposição ao sol nos períodos mais quentes do dia e dar atenção especial a crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias.
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