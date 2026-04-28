A semana em Araçatuba deve ser marcada por temperaturas elevadas, baixa umidade do ar e poucas ocorrências de chuva, conforme apontam previsões meteorológicas e orientações da Defesa Civil do Estado de São Paulo.

Entre terça-feira (28) e sexta-feira (1º), a tendência é de predomínio de tempo firme, típico do outono no noroeste paulista, com máximas que podem variar entre 32°C e 35°C. A presença de instabilidades é considerada pontual, com possibilidade de pancadas rápidas e isoladas principalmente no início do período.

De acordo com os dados, a atuação de uma frente fria no oceano, combinada a um canal de umidade, ainda pode provocar chuvas isoladas até quarta-feira. No entanto, não há expectativa de acumulados expressivos para a região, e o cenário deve se tornar mais estável ao longo dos dias.