Araçatuba segue como a maior cidade da região, com 208.415 habitantes, em um cenário estadual marcado pelo crescimento da população e pelo avanço do envelhecimento. Os dados mais recentes do IBGE mostram que Birigui aparece na sequência, com 123.340 moradores, seguida por Penápolis, com 63.426.
No estado de São Paulo, a população chegou a 46,077 milhões de pessoas em 2025, segundo a PNAD Contínua, divulgada pelo IBGE. O número representa aumento de quase 3 milhões de habitantes em 13 anos.
A principal mudança está no perfil etário. Pela primeira vez na série analisada, a população com 60 anos ou mais passou a ser a maior faixa etária do estado, somando 8,074 milhões de moradores, o equivalente a 17,6% do total. Esse grupo foi também o que mais cresceu desde 2012, com alta de 46%.
Naquele ano, os idosos representavam 12,8% da população paulista. A faixa predominante era a de 40 a 49 anos, com 5,922 milhões de pessoas, ou 13,8% do total. Em 2025, esse grupo segue entre os mais numerosos, com 7,276 milhões, equivalente a 15,8%, seguido pela população de 30 a 39 anos, com 7,237 milhões, ou 15,7%.
Por outro lado, os dados indicam redução entre os mais jovens. A população com menos de 25 anos caiu 9,6% no período, enquanto a faixa de 25 a 29 anos teve retração de 11,6%. É a única parcela etária que apresentou queda desde o início da série histórica.
São Paulo permanece como o estado mais populoso do país, concentrando 22% dos habitantes do Brasil. O crescimento estadual foi de 7% desde 2012, ligeiramente abaixo da média nacional, de 8%.
A divisão por gênero permanece estável. Mulheres representam 51% da população paulista, enquanto homens correspondem a 49%, mesma proporção registrada há mais de uma década.
A composição racial também mudou. A proporção de pessoas que se declaram brancas caiu de 64,2% para 56,2%. Já a população preta cresceu de 5,6% para 8,6%, enquanto os pardos passaram de 28,8% para 33,3%. Em números absolutos, o estado tem atualmente 25,930 milhões de pessoas brancas, 3,951 milhões pretas e 15,344 milhões pardas.
Embora em escala menor, os municípios da região de Araçatuba acompanham a tendência estadual de envelhecimento populacional. O avanço amplia desafios para áreas como saúde, mobilidade urbana, assistência social e políticas públicas voltadas à terceira idade.
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