Araçatuba segue como a maior cidade da região, com 208.415 habitantes, em um cenário estadual marcado pelo crescimento da população e pelo avanço do envelhecimento. Os dados mais recentes do IBGE mostram que Birigui aparece na sequência, com 123.340 moradores, seguida por Penápolis, com 63.426.

No estado de São Paulo, a população chegou a 46,077 milhões de pessoas em 2025, segundo a PNAD Contínua, divulgada pelo IBGE. O número representa aumento de quase 3 milhões de habitantes em 13 anos.

A principal mudança está no perfil etário. Pela primeira vez na série analisada, a população com 60 anos ou mais passou a ser a maior faixa etária do estado, somando 8,074 milhões de moradores, o equivalente a 17,6% do total. Esse grupo foi também o que mais cresceu desde 2012, com alta de 46%.