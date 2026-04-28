Um levantamento da Prefeitura de Araçatuba divulgado nessa segunda-feira (27) trouxe à tona um retrato técnico do transporte coletivo urbano, evidenciando problemas recorrentes enfrentados pelos usuários e apontando caminhos para possíveis melhorias no sistema.

Realizada entre os dias 5 e 20 de março, a pesquisa ouviu 599 passageiros e revelou que, embora parte da população avalie o serviço de forma positiva, ainda há um nível significativo de insatisfação. Segundo os dados, 37,9% dos entrevistados disseram estar satisfeitos, enquanto 33,06% classificaram o serviço como regular e 27,88% manifestaram descontentamento.

O estudo também traça o perfil dos usuários: a maioria é composta por mulheres (76,96%) e há forte presença de idosos (42,57%), grupo que depende mais diretamente do transporte público e tende a exigir maior regularidade e conforto nas viagens.