Um levantamento da Prefeitura de Araçatuba divulgado nessa segunda-feira (27) trouxe à tona um retrato técnico do transporte coletivo urbano, evidenciando problemas recorrentes enfrentados pelos usuários e apontando caminhos para possíveis melhorias no sistema.
Realizada entre os dias 5 e 20 de março, a pesquisa ouviu 599 passageiros e revelou que, embora parte da população avalie o serviço de forma positiva, ainda há um nível significativo de insatisfação. Segundo os dados, 37,9% dos entrevistados disseram estar satisfeitos, enquanto 33,06% classificaram o serviço como regular e 27,88% manifestaram descontentamento.
O estudo também traça o perfil dos usuários: a maioria é composta por mulheres (76,96%) e há forte presença de idosos (42,57%), grupo que depende mais diretamente do transporte público e tende a exigir maior regularidade e conforto nas viagens.
Entre as principais queixas, estão a superlotação em horários de pico, a necessidade de ampliar a frota, melhorias nas condições dos veículos, implantação de ar-condicionado e maior pontualidade. As demandas reforçam um diagnóstico já conhecido: a dificuldade em equilibrar oferta e demanda em momentos críticos.
Outro dado relevante é que 42,57% dos entrevistados afirmaram considerar alternativas ao transporte coletivo, como aplicativos de mobilidade, bicicletas ou deslocamentos a pé. O comportamento indica não apenas concorrência indireta, mas também limitações na cobertura e na eficiência do sistema atual.
Os desafios do transporte público em Araçatuba não são recentes. O tema já foi alvo de críticas frequentes da população e motivou indicações de vereadores na Câmara Municipal, que cobram melhorias estruturais e operacionais ao longo dos anos.
De acordo com o secretário municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Júlio César dos Santos, o levantamento servirá como base para decisões futuras. “Esse levantamento nos dá um diagnóstico importante sobre o comportamento da demanda e sobre o que o usuário espera do serviço. A partir desses dados, podemos aprofundar os estudos técnicos e trabalhar em medidas voltadas à eficiência operacional e à melhoria do atendimento à população”, afirmou.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.