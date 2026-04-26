Um acidente de trânsito registrado na tarde de sábado (25) terminou com um homem detido por suspeita de embriaguez ao volante em Araçatuba.

A colisão aconteceu no cruzamento da Avenida Prestes Maia com a Rua Wandenkolk, envolvendo uma motoneta Honda Biz e um Honda HR-V. Quando a Polícia Militar chegou ao local, os veículos já estavam parados e os condutores fora deles.

Segundo o relato, o motociclista, de 40 anos, seguia pela avenida quando teve a passagem interrompida pelo carro, conduzido por um policial militar de 41 anos, que realizava uma conversão à esquerda para acessar a via transversal.