Um acidente de trânsito registrado na tarde de sábado (25) terminou com um homem detido por suspeita de embriaguez ao volante em Araçatuba.
A colisão aconteceu no cruzamento da Avenida Prestes Maia com a Rua Wandenkolk, envolvendo uma motoneta Honda Biz e um Honda HR-V. Quando a Polícia Militar chegou ao local, os veículos já estavam parados e os condutores fora deles.
Segundo o relato, o motociclista, de 40 anos, seguia pela avenida quando teve a passagem interrompida pelo carro, conduzido por um policial militar de 41 anos, que realizava uma conversão à esquerda para acessar a via transversal.
Mesmo apresentando escoriações no braço e nas pernas, o motociclista recusou atendimento médico inicialmente. Durante a abordagem, ele demonstrava comportamento alterado, admitiu ter consumido bebida alcoólica e se negou a realizar o teste do bafômetro.
Ao ser informado de que seria levado ao plantão policial, o próprio homem solicitou atendimento do Corpo de Bombeiros e foi encaminhado ao pronto-socorro. Após avaliação médica, foi liberado e conduzido à delegacia, onde posteriormente autorizou a coleta de sangue para exame no Instituto Médico Legal (IML).
A situação do motociclista se agravou após a constatação de que sua Carteira Nacional de Habilitação estava vencida desde outubro de 2025. Ele foi autuado por diversas infrações, incluindo a recusa ao teste do etilômetro.
A motoneta foi liberada a um responsável indicado no local. Já o condutor do carro realizou o teste do bafômetro, que não apontou consumo de álcool. Ele não sofreu ferimentos e estava com toda a documentação regular.
A perícia técnica foi acionada para analisar as circunstâncias do acidente. Após os procedimentos, o motociclista foi ouvido e liberado pela autoridade policial.
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