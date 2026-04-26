A Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba completará em 20/03/2027 100 anos. Vou me atrever a escrever alguma coisa, mais como cidadão, usuário, pois o finado médico Oscar Gurjão Cotrim me livrou do apêndice infeccionado em 1963 no prédio antigo da SC. Eu tinha 15 anos.

Não havia INSS e nem SUS, ou pagava-se à vista ou era atendido pela misericórdia da casa santa, uma dependência popularmente chamada de “salão”. Onde pobre quase indigente era internado.

Meus pais que eram pobres brancos não quiseram largar o filho recém-operado naquele quarto sem paredes. Pediu socorro ao patrão, Waldemar Alves, o mesmo que deu nome a uma avenida na cidade. Deu certo. E foi pagando mensalmente as despesas hospitalares. E a Santa Casa foi crescendo na vertical, era quase o único hospital da cidade, havia também a Maternidade Santa Teresinha e o Hospital São Sebastião.