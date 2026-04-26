Uma sequência trágica de acontecimentos na noite deste sábado (25) terminou com duas mortes na Rodovia Elieser Montenegro Magalhães (SP-463), em Araçatuba.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o caso foi registrado como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. O motorista responsável pelo atropelamento inicial não foi identificado e fugiu do local sem prestar socorro.

O acidente ocorreu por volta das 18h45, no quilômetro 50 da rodovia, nas proximidades do bairro Chácaras Arco-Íris. De acordo com o relato policial, o ciclista Flávio Cristiano Grizante, de 49 anos, trafegava pela via quando foi violentamente atingido por um veículo ainda não identificado.