Uma sequência trágica de acontecimentos na noite deste sábado (25) terminou com duas mortes na Rodovia Elieser Montenegro Magalhães (SP-463), em Araçatuba.
Segundo informações do boletim de ocorrência, o caso foi registrado como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. O motorista responsável pelo atropelamento inicial não foi identificado e fugiu do local sem prestar socorro.
O acidente ocorreu por volta das 18h45, no quilômetro 50 da rodovia, nas proximidades do bairro Chácaras Arco-Íris. De acordo com o relato policial, o ciclista Flávio Cristiano Grizante, de 49 anos, trafegava pela via quando foi violentamente atingido por um veículo ainda não identificado.
Na sequência, uma motocicleta Honda/XRE 300, conduzida por Ricardo de Oliveira Baltazar, de 31 anos, acabou passando sobre o corpo da vítima que ficou caído na pista. Com o impacto, o motociclista perdeu o controle, sofreu a queda e a moto chegou a pegar fogo, aumentando ainda mais a gravidade da ocorrência.
Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas rapidamente. Flávio morreu ainda no local. Ricardo foi socorrido com vida, mas não resistiu aos ferimentos após o atendimento inicial.
Uma jovem de 25 anos, que estava na garupa da motocicleta, também ficou ferida e foi encaminhada para atendimento médico. O estado de saúde dela não foi divulgado.
A perícia técnica realizou os trabalhos no local, e as circunstâncias do acidente seguem sob investigação. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal) para exames necroscópicos.
A polícia agora concentra esforços para identificar o motorista que provocou o atropelamento e fugiu.
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