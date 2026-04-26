26 de abril de 2026
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TRÂNSITO

Tragédias em sequência deixam 2 mortos na SP-463 , em Araçatuba

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Equipes de resgate no local do acidente
Equipes de resgate no local do acidente

Uma sequência trágica de acontecimentos na noite deste sábado (25) terminou com duas mortes na Rodovia Elieser Montenegro Magalhães (SP-463), em Araçatuba.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o caso foi registrado como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. O motorista responsável pelo atropelamento inicial não foi identificado e fugiu do local sem prestar socorro.

O acidente ocorreu por volta das 18h45, no quilômetro 50 da rodovia, nas proximidades do bairro Chácaras Arco-Íris. De acordo com o relato policial, o ciclista Flávio Cristiano Grizante, de 49 anos, trafegava pela via quando foi violentamente atingido por um veículo ainda não identificado.

Na sequência, uma motocicleta Honda/XRE 300, conduzida por Ricardo de Oliveira Baltazar, de 31 anos, acabou passando sobre o corpo da vítima que ficou caído na pista. Com o impacto, o motociclista perdeu o controle, sofreu a queda e a moto chegou a pegar fogo, aumentando ainda mais a gravidade da ocorrência.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas rapidamente. Flávio morreu ainda no local. Ricardo foi socorrido com vida, mas não resistiu aos ferimentos após o atendimento inicial.

Uma jovem de 25 anos, que estava na garupa da motocicleta, também ficou ferida e foi encaminhada para atendimento médico. O estado de saúde dela não foi divulgado.

A perícia técnica realizou os trabalhos no local, e as circunstâncias do acidente seguem sob investigação. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal) para exames necroscópicos.

A polícia agora concentra esforços para identificar o motorista que provocou o atropelamento e fugiu.

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