A Prefeitura de Araçatuba iniciou uma nova frente de trabalho voltada à prevenção de alagamentos. Desta vez, as equipes atuam na limpeza do canal localizado na avenida Paranapanema, no bairro Iporã.

A ação, coordenada pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos (Sosp), começou na última quarta-feira (22) e tem como principal objetivo melhorar o escoamento da água da chuva, reduzindo o risco de transbordamentos em uma área considerada sensível.

De acordo com o secretário de Obras, Constantino Vourlis, o serviço faz parte de um conjunto de medidas preventivas adotadas pelo município para manter canais e galerias em condições adequadas, especialmente em períodos de maior volume de chuva.