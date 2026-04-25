A Prefeitura de Araçatuba iniciou uma nova frente de trabalho voltada à prevenção de alagamentos. Desta vez, as equipes atuam na limpeza do canal localizado na avenida Paranapanema, no bairro Iporã.
A ação, coordenada pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos (Sosp), começou na última quarta-feira (22) e tem como principal objetivo melhorar o escoamento da água da chuva, reduzindo o risco de transbordamentos em uma área considerada sensível.
De acordo com o secretário de Obras, Constantino Vourlis, o serviço faz parte de um conjunto de medidas preventivas adotadas pelo município para manter canais e galerias em condições adequadas, especialmente em períodos de maior volume de chuva.
Além de contribuir diretamente para a drenagem urbana, a intervenção também promove melhorias na estrutura do local e ajuda na preservação do espaço público.
O secretário destacou ainda a importância desse tipo de ação. Segundo ele, trata-se de um trabalho que nem sempre é percebido pela população, mas que tem papel fundamental na prevenção de transtornos maiores, como enchentes e danos materiais.
Prazo e etapas
A previsão é de que os serviços sejam concluídos em até 30 dias. Na primeira fase, com duração estimada de 15 dias, as equipes realizam a limpeza do canal, com retirada de sedimentos e desobstrução do leito.
Na etapa seguinte, será feita a recuperação do entorno, incluindo a recomposição do calçamento, finalizando a revitalização da área.
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