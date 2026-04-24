A região de Araçatuba recebeu R$ 19,7 milhões, ao longo de 39 meses, para obras em unidades municipais de ensino. Os recursos foram administrados pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e aplicados em reformas, ampliações e construções.
Em Araçatuba, foram realizadas 14 intervenções, incluindo melhorias em salas de aula, adequações para climatização, reparos em espaços esportivos e a construção de quatro novas creches.
O pacote também contemplou unidades em Andradina, Bilac, Braúna, Castilho, Clementina, Coroados, Itapura, Lourdes, Nova Independência, Rubiácea, Santo Antônio do Aracanguá e Valparaíso.
Na educação infantil, a entrega de unidades do Programa Creche Escola abriu 560 novas vagas na região. O objetivo é ampliar o atendimento a crianças de 0 a 5 anos.
Além das obras, municípios da região receberam R$ 32,5 milhões por metas atingidas em programa de alfabetização voltado a crianças até o 2º ano do ensino fundamental.
Os repasses integram um conjunto regional de R$ 74,5 milhões aplicados em 186 obras escolares, envolvendo 76 prédios em 30 municípios. Em todo o estado, segundo o governo paulista, foram concluídas mais de 6,9 mil intervenções, com investimento total de R$ 3,2 bilhões.
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