A região de Araçatuba recebeu R$ 19,7 milhões, ao longo de 39 meses, para obras em unidades municipais de ensino. Os recursos foram administrados pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e aplicados em reformas, ampliações e construções.

Em Araçatuba, foram realizadas 14 intervenções, incluindo melhorias em salas de aula, adequações para climatização, reparos em espaços esportivos e a construção de quatro novas creches.

O pacote também contemplou unidades em Andradina, Bilac, Braúna, Castilho, Clementina, Coroados, Itapura, Lourdes, Nova Independência, Rubiácea, Santo Antônio do Aracanguá e Valparaíso.