A jovem engenheira civil Isabella Rodrigues Faustino, de 22 anos, vem se destacando no cenário profissional ao conquistar o Prêmio CREA-SP de Formação Profissional, uma das mais importantes honrarias acadêmicas do Estado. Formada pelo UniSALESIANO, ela foi reconhecida durante cerimônia realizada no Memorial da América Latina.
A premiação é promovida pelo CREA-SP e valoriza os melhores alunos e docentes das áreas de Engenharia, Agronomia e Geociências em todo o estado.
Para Isabella, o reconhecimento simboliza um marco importante. “É uma honra imensa. Esse prêmio representa todo o esforço dedicado à minha formação e também me incentiva a continuar evoluindo profissionalmente”, afirmou.
Ela também destacou a importância do UniSALESIANO em sua trajetória, ressaltando a qualidade do ensino e o suporte recebido ao longo da graduação.
Trajetória e crescimento
Determinada desde cedo, Isabella iniciou sua carreira ainda na faculdade, conquistando estágio no primeiro ano e sendo efetivada dois anos depois. Hoje, é sócia administradora da Das Haus Engenharia, atuando em projetos estruturais, hidrossanitários e elétricos.
Além disso, trabalha com regularização de imóveis, projetos de combate a incêndio e engenharia de financiamento, elaborando cronogramas essenciais para execução de obras.
Com olhar voltado para o futuro, ela pretende investir ainda mais na qualificação. “Quero fazer uma pós-graduação em projetos estruturais. Evoluir sempre será prioridade na minha carreira”, destacou.
Para o coordenador dos cursos de Arquitetura e Engenharia Civil do UniSALESIANO, Giuliano Pincerato, a conquista reforça o potencial da formação oferecida pela instituição.
“Nosso objetivo é preparar profissionais completos para o mercado. Esse reconhecimento mostra que estamos no caminho certo”, concluiu.
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