A jovem engenheira civil Isabella Rodrigues Faustino, de 22 anos, vem se destacando no cenário profissional ao conquistar o Prêmio CREA-SP de Formação Profissional, uma das mais importantes honrarias acadêmicas do Estado. Formada pelo UniSALESIANO, ela foi reconhecida durante cerimônia realizada no Memorial da América Latina.

A premiação é promovida pelo CREA-SP e valoriza os melhores alunos e docentes das áreas de Engenharia, Agronomia e Geociências em todo o estado.

Para Isabella, o reconhecimento simboliza um marco importante. “É uma honra imensa. Esse prêmio representa todo o esforço dedicado à minha formação e também me incentiva a continuar evoluindo profissionalmente”, afirmou.