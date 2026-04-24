A Câmara Municipal de Araçatuba realiza na próxima segunda-feira (27) a 13ª sessão ordinária do ano, com uma pauta composta por nove itens. Entre os destaques está o projeto de lei que propõe a distribuição gratuita, pelo Sistema Único de Saúde (SUS), de sensores de monitoramento contínuo de glicose para crianças com diabetes matriculadas na rede municipal de ensino.

A proposta prevê atender crianças de 2 a 12 anos diagnosticadas com diabetes tipo 1, garantindo mais segurança no controle da doença e reduzindo a necessidade de medições invasivas. O texto também estabelece critérios como apresentação de laudo médico, acompanhamento por equipe de saúde e autorização dos responsáveis.

Segundo a justificativa do projeto, o uso da tecnologia pode evitar complicações, internações e melhorar a qualidade de vida dos estudantes, além de contribuir para a redução de custos no sistema público de saúde a longo prazo.