A Câmara Municipal de Araçatuba realiza na próxima segunda-feira (27) a 13ª sessão ordinária do ano, com uma pauta composta por nove itens. Entre os destaques está o projeto de lei que propõe a distribuição gratuita, pelo Sistema Único de Saúde (SUS), de sensores de monitoramento contínuo de glicose para crianças com diabetes matriculadas na rede municipal de ensino.
A proposta prevê atender crianças de 2 a 12 anos diagnosticadas com diabetes tipo 1, garantindo mais segurança no controle da doença e reduzindo a necessidade de medições invasivas. O texto também estabelece critérios como apresentação de laudo médico, acompanhamento por equipe de saúde e autorização dos responsáveis.
Segundo a justificativa do projeto, o uso da tecnologia pode evitar complicações, internações e melhorar a qualidade de vida dos estudantes, além de contribuir para a redução de custos no sistema público de saúde a longo prazo.
Outro ponto que chama atenção na pauta é a moção que manifesta apoio ao fim da escala de trabalho 6x1 e à modernização das jornadas no Brasil. A proposta destaca impactos negativos desse modelo na saúde física e mental dos trabalhadores.
O documento também defende que jornadas mais equilibradas podem favorecer a produtividade, além de garantir melhores condições de convivência familiar e qualidade de vida, alinhando-se a debates em andamento no Congresso Nacional.
Além desses temas, a sessão inclui outros projetos relevantes, como alterações em leis complementares ligadas à Fundação Educacional de Araçatuba, proposta de emenda à Lei Orgânica e iniciativas voltadas à organização de cortejos fúnebres no município.
Também estão na pauta a denominação de espaço público, a criação de uma semana de conscientização sobre ludopatia e a concessão de honraria a uma coronel da Polícia Militar pelos serviços prestados à cidade.
A sessão está marcada para as 19h, com transmissão ao vivo pela TV Câmara. O plenário estará aberto ao público, permitindo que moradores acompanhem presencialmente as discussões e votações dos vereadores.
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