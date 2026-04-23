A Prefeitura de Birigui anunciou uma alteração no sistema de semáforos no cruzamento da rua Tupi com a rua Padre Geraldo Goseling, em uma das regiões com maior fluxo de veículos da cidade. A alteração começa a valer a partir desta quinta-feira (23).

A principal mudança será a proibição da conversão à esquerda para motoristas que seguem pela rua Tupi no sentido centro–saída. A medida faz parte do Plano Viário municipal e tem como objetivo tornar o trânsito mais organizado e seguro.

Com a nova configuração, o cruzamento passará a operar com dois tempos semafóricos, substituindo o modelo atual de três fases. A mudança deve favorecer os fluxos principais, ampliando o tempo de passagem e reduzindo pontos de conflito entre veículos.