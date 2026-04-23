A Prefeitura de Birigui anunciou uma alteração no sistema de semáforos no cruzamento da rua Tupi com a rua Padre Geraldo Goseling, em uma das regiões com maior fluxo de veículos da cidade. A alteração começa a valer a partir desta quinta-feira (23).
A principal mudança será a proibição da conversão à esquerda para motoristas que seguem pela rua Tupi no sentido centro–saída. A medida faz parte do Plano Viário municipal e tem como objetivo tornar o trânsito mais organizado e seguro.
Com a nova configuração, o cruzamento passará a operar com dois tempos semafóricos, substituindo o modelo atual de três fases. A mudança deve favorecer os fluxos principais, ampliando o tempo de passagem e reduzindo pontos de conflito entre veículos.
Segundo a administração municipal, a iniciativa busca diminuir congestionamentos, reduzir o tempo de espera nos semáforos e aumentar a capacidade de circulação na via.
O local é considerado estratégico, já que funciona como uma das principais entradas da cidade, concentrando grande volume de veículos que utilizam a rua Tupi para acesso ao centro, aos condomínios da MRV e também às ligações com a Rodovia Roberto Rollemberg, além de rotas importantes como a vicinal Senador Teotônio Vilela (popular Guatambu) e a rodovia Marechal Rondon.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.