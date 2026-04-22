A Guarda Civil Municipal de Araçatuba deu um passo importante no fortalecimento da segurança pública ao participar de um treinamento estratégico voltado ao uso diferenciado da força. A capacitação ocorreu entre os dias 13 e 17 de abril, em Campinas, reunindo agentes em uma imersão de 40 horas voltada ao aperfeiçoamento técnico e operacional.
O curso integra o Programa Município Mais Seguro, coordenado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública, e tem como objetivo preparar os profissionais para lidar com ocorrências complexas com equilíbrio, precisão e responsabilidade.
Durante a formação, os guardas receberam treinamento voltado à tomada de decisões em situações de crise, utilização de tecnologias não letais, técnicas de abordagem humanizada e atuação em regiões vulneráveis. A proposta é garantir intervenções mais seguras tanto para os agentes quanto para a população.
O secretário municipal de Segurança Pública, Júlio César dos Santos, destacou que a participação no programa representa um avanço significativo para o município. Segundo ele, investir em qualificação é essencial para alinhar a atuação da corporação às diretrizes nacionais e valorizar os profissionais da área.
A iniciativa faz parte de um conjunto de ações estruturadas que se baseiam em três pilares: saúde mental dos agentes, capacitação técnica e fortalecimento da polícia comunitária. Os guardas que participaram do curso agora terão a missão de atuar como multiplicadores, disseminando o conhecimento adquirido entre os demais integrantes da corporação.
Outro ponto de destaque é a previsão de chegada de novos equipamentos de menor potencial ofensivo, como dispositivos de incapacitação neuromuscular e espargidores, ampliando as alternativas de atuação preventiva. No entanto, o secretário reforça que tecnologia e preparo devem caminhar juntos.
“Equipamento sem treinamento adequado não resolve. A formação é essencial para garantir preparo técnico, segurança jurídica e uma atuação responsável”, afirmou.
Além desta capacitação, Araçatuba também foi contemplada com vagas para o Curso de Operador de Polícia Comunitária Aplicada, previsto para maio, reforçando a aproximação entre a Guarda Municipal e a comunidade.
O município também passa a contar com o projeto Escuta SUSP, que oferece atendimento psicológico sigiloso aos profissionais da segurança pública, uma iniciativa que amplia o cuidado com a saúde mental dos agentes e fortalece ainda mais a estrutura da corporação.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.