A Guarda Civil Municipal de Araçatuba deu um passo importante no fortalecimento da segurança pública ao participar de um treinamento estratégico voltado ao uso diferenciado da força. A capacitação ocorreu entre os dias 13 e 17 de abril, em Campinas, reunindo agentes em uma imersão de 40 horas voltada ao aperfeiçoamento técnico e operacional.

O curso integra o Programa Município Mais Seguro, coordenado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública, e tem como objetivo preparar os profissionais para lidar com ocorrências complexas com equilíbrio, precisão e responsabilidade.

Durante a formação, os guardas receberam treinamento voltado à tomada de decisões em situações de crise, utilização de tecnologias não letais, técnicas de abordagem humanizada e atuação em regiões vulneráveis. A proposta é garantir intervenções mais seguras tanto para os agentes quanto para a população.