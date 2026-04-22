Um projeto desenvolvido na Universidade Estadual Paulista (Unesp) está levando esperança e alívio a pacientes que sofrem com dores musculares na face. A iniciativa, conduzida na Faculdade de Odontologia de Araçatuba (FOA/Unesp), oferece atendimento gratuito voltado ao tratamento de disfunção temporomandibular (DTM) de origem muscular.
O trabalho é liderado por um grupo de professoras e alunas de graduação, unindo ensino, pesquisa e prática clínica em uma ação que impacta diretamente a comunidade. A pesquisa é conduzida pelas estudantes Ana Laura Favaro Nalin e Giovanna Montilha de Flavis, sob orientação das docentes Karina Helga Turcio de Carvalho e Daniela Micheline dos Santos, da área de Prótese.
O principal objetivo é reduzir a dor miofascial em pacientes com DTM, tanto em casos recentes quanto crônicos, por meio de um tratamento não invasivo. A terapia utiliza o aparelho Recupero (MMO), que combina ultrassom terapêutico e laser de baixa potência — tecnologias voltadas à modulação da dor e à recuperação dos tecidos.
O protocolo prevê dez sessões ao longo de cinco semanas, com atendimentos realizados duas vezes por semana, sempre no período da manhã. Antes de iniciar o tratamento, os pacientes passam por uma avaliação clínica detalhada, garantindo a indicação correta da terapia. Após a conclusão, os participantes ainda são acompanhados por 15 dias para monitoramento dos resultados.
Além de proporcionar acesso gratuito ao tratamento, o projeto também contribui para o avanço científico na área de dor orofacial, ao mesmo tempo em que fortalece a formação prática das futuras profissionais. Interessados em participar ou obter mais informações podem entrar em contato pelo telefone (18) 99753-1466.
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