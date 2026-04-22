Um projeto desenvolvido na Universidade Estadual Paulista (Unesp) está levando esperança e alívio a pacientes que sofrem com dores musculares na face. A iniciativa, conduzida na Faculdade de Odontologia de Araçatuba (FOA/Unesp), oferece atendimento gratuito voltado ao tratamento de disfunção temporomandibular (DTM) de origem muscular.

O trabalho é liderado por um grupo de professoras e alunas de graduação, unindo ensino, pesquisa e prática clínica em uma ação que impacta diretamente a comunidade. A pesquisa é conduzida pelas estudantes Ana Laura Favaro Nalin e Giovanna Montilha de Flavis, sob orientação das docentes Karina Helga Turcio de Carvalho e Daniela Micheline dos Santos, da área de Prótese.

O principal objetivo é reduzir a dor miofascial em pacientes com DTM, tanto em casos recentes quanto crônicos, por meio de um tratamento não invasivo. A terapia utiliza o aparelho Recupero (MMO), que combina ultrassom terapêutico e laser de baixa potência — tecnologias voltadas à modulação da dor e à recuperação dos tecidos.