22 de abril de 2026
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FISCALIZAÇÃO

Operação Tiradentes flagra 920 casos de excesso de velocidade

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Balanço da Polícia Rodoviária aponta alto número de infrações durante feriado na região
Balanço da Polícia Rodoviária aponta alto número de infrações durante feriado na região

A Polícia Militar Rodoviária divulgou nesta quarta-feira (22) o balanço da Operação Tiradentes, realizada entre os dias 17 e 21 de abril nas regiões de Araçatuba, Penápolis e Andradina. Os números chamam atenção para a imprudência nas estradas durante o feriado prolongado.

Ao todo, foram registrados 9 sinistros de trânsito, sendo 8 com vítimas e 1 sem vítimas. Apesar da gravidade de alguns casos, não houve mortes. Ainda assim, o levantamento aponta 5 vítimas graves e 4 com ferimentos leves.

Um dos dados mais preocupantes envolve o excesso de velocidade: 920 motoristas foram flagrados acima do limite permitido por radares portáteis.

Além disso, a fiscalização também identificou outras infrações:

•    195 ocupantes sem cinto de segurança; 
•    13 ultrapassagens em local proibido; 
•    4 autuações por alcoolemia; 
•    39 veículos em mau estado de conservação; 
•    3 motoristas utilizando celular ao volante.

A operação teve como foco reforçar a segurança viária durante o feriado, período marcado pelo aumento no fluxo de veículos nas rodovias da região.

A Polícia Rodoviária reforça a importância da conscientização dos motoristas para evitar acidentes e preservar vidas, destacando que a maioria das ocorrências está diretamente ligada a comportamentos de risco ao volante.

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