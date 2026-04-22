A Polícia Militar Rodoviária divulgou nesta quarta-feira (22) o balanço da Operação Tiradentes, realizada entre os dias 17 e 21 de abril nas regiões de Araçatuba, Penápolis e Andradina. Os números chamam atenção para a imprudência nas estradas durante o feriado prolongado.
Ao todo, foram registrados 9 sinistros de trânsito, sendo 8 com vítimas e 1 sem vítimas. Apesar da gravidade de alguns casos, não houve mortes. Ainda assim, o levantamento aponta 5 vítimas graves e 4 com ferimentos leves.
Um dos dados mais preocupantes envolve o excesso de velocidade: 920 motoristas foram flagrados acima do limite permitido por radares portáteis.
Além disso, a fiscalização também identificou outras infrações:
• 195 ocupantes sem cinto de segurança;
• 13 ultrapassagens em local proibido;
• 4 autuações por alcoolemia;
• 39 veículos em mau estado de conservação;
• 3 motoristas utilizando celular ao volante.
A operação teve como foco reforçar a segurança viária durante o feriado, período marcado pelo aumento no fluxo de veículos nas rodovias da região.
A Polícia Rodoviária reforça a importância da conscientização dos motoristas para evitar acidentes e preservar vidas, destacando que a maioria das ocorrências está diretamente ligada a comportamentos de risco ao volante.
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