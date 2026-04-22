A Polícia Militar Rodoviária divulgou nesta quarta-feira (22) o balanço da Operação Tiradentes, realizada entre os dias 17 e 21 de abril nas regiões de Araçatuba, Penápolis e Andradina. Os números chamam atenção para a imprudência nas estradas durante o feriado prolongado.

Ao todo, foram registrados 9 sinistros de trânsito, sendo 8 com vítimas e 1 sem vítimas. Apesar da gravidade de alguns casos, não houve mortes. Ainda assim, o levantamento aponta 5 vítimas graves e 4 com ferimentos leves.

Um dos dados mais preocupantes envolve o excesso de velocidade: 920 motoristas foram flagrados acima do limite permitido por radares portáteis.