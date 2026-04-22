Durante audiências públicas sobre o Orçamento de 2027, realizadas pela Assembleia Legislativa de São Paulo, representantes das regiões Noroeste e Oeste do Estado apresentaram uma série de reivindicações voltadas principalmente às áreas de saúde, infraestrutura e habitação.
Em Araçatuba, encontro promovido pela Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento reuniu lideranças, vereadores e moradores, que cobraram recursos para manutenção e melhorias em unidades de saúde, além da criação de estruturas mais inclusivas, preparadas para atender pessoas com deficiência. Também foram destacados pedidos de apoio financeiro para hospitais, como Santas Casas, que enfrentam aumento na demanda de atendimentos.
Outro ponto levantado foi a necessidade de ampliar o atendimento especializado para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Representantes da sociedade civil e do poder público alertaram para a falta de vagas e estruturas adequadas, defendendo investimentos em centros específicos e atendimento multidisciplinar.
Já na região de Presidente Prudente, em audiência realizada em Martinópolis, as discussões também giraram em torno da saúde e da habitação. Entre as principais solicitações, estiveram a construção de moradias populares e a implantação de um centro de referência voltado ao atendimento de pessoas com autismo.
Parlamentares que participaram das reuniões destacaram a importância de analisar as demandas apresentadas e buscar alternativas para inclui-las na proposta orçamentária, reforçando o compromisso de ampliar investimentos nas áreas consideradas prioritárias pela população.
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