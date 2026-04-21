Uma cena de maus-tratos chocou equipes de fiscalização e segurança na segunda-feira (20), no bairro Jardim TV, em Araçatuba. Uma mulher de 60 anos foi presa em flagrante após uma cadela ser encontrada com um grave ferimento no pescoço, supostamente causado por uma contenção improvisada com arame.
O caso veio à tona durante uma ação de rotina realizada por agentes do Centro de Zoonoses, que foram até o imóvel, na rua Isamar, para a substituição de uma coleira de prevenção à leishmaniose. No entanto, ao chegarem ao local, os profissionais se depararam com uma situação alarmante envolvendo a cadela, chamada “Nina”.
Segundo o boletim de ocorrência, o animal apresentava uma lesão aberta e profunda na região do pescoço, provocada, conforme apurado, por um tipo de corrente improvisada que estaria presa de forma inadequada, causando sofrimento e ferimentos severos.
Diante da gravidade da situação, a Guarda Civil Municipal foi acionada para prestar apoio à ocorrência. Uma médica veterinária que acompanhava a equipe elaborou laudo técnico constatando indícios de maus-tratos e determinou o resgate imediato da cadela, que foi encaminhada ao Centro de Zoonoses, onde segue recebendo atendimento e cuidados.
Ainda conforme o registro policial, o animal apresentava sinais de abatimento, e a lesão teria sido provocada por um arame utilizado como mecanismo de contenção, que chegou a cortar a pele da cadela.
A moradora, apontada como tutora do animal, foi conduzida ao plantão policial e presa em flagrante por maus-tratos. Em depoimento, ela negou ter provocado os ferimentos e optou por se manifestar apenas em juízo.
O caso será investigado.
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