Uma cena de maus-tratos chocou equipes de fiscalização e segurança na segunda-feira (20), no bairro Jardim TV, em Araçatuba. Uma mulher de 60 anos foi presa em flagrante após uma cadela ser encontrada com um grave ferimento no pescoço, supostamente causado por uma contenção improvisada com arame.

O caso veio à tona durante uma ação de rotina realizada por agentes do Centro de Zoonoses, que foram até o imóvel, na rua Isamar, para a substituição de uma coleira de prevenção à leishmaniose. No entanto, ao chegarem ao local, os profissionais se depararam com uma situação alarmante envolvendo a cadela, chamada “Nina”.

Segundo o boletim de ocorrência, o animal apresentava uma lesão aberta e profunda na região do pescoço, provocada, conforme apurado, por um tipo de corrente improvisada que estaria presa de forma inadequada, causando sofrimento e ferimentos severos.