Artistas, produtores e interessados em atuar no setor cultural têm uma nova oportunidade de qualificação gratuita no interior paulista. O projeto “Caminho das Pedras: da Arte ao Produto Cultural” está com 150 vagas abertas para formação em gestão, produção e empreendedorismo cultural, com aulas online e participação aberta para moradores de 25 municípios da região.

A iniciativa, viabilizada pela Lei Rouanet e patrocinada pela ViaRondon, oferece um curso com duração de quatro meses e carga horária de 32 horas, reunindo aulas teóricas, atividades práticas e mentorias individuais para desenvolvimento de projetos culturais.

Podem participar pessoas com 18 anos ou mais, sem necessidade de experiência prévia na área cultural. Entre os municípios contemplados estão Araçatuba, Birigui, Coroados, Penápolis, Lins, Mirandópolis, Andradina e outras cidades do interior paulista.