Em meio às disputas dos Jogos da Melhor Idade (Jomi), uma história chamou atenção e emocionou Araçatuba. Aos 91 anos, o mesatenista Takuji Yamada mostra que competir vai muito além de buscar medalhas - é sobre permanecer em movimento, cultivar amizades e celebrar a vida.
Representando Araçatuba na etapa da 6ª Região Esportiva, realizada no município, Takuji levou para a mesa muito mais do que técnica e experiência. Levou entusiasmo, disposição e uma lição inspiradora de que a idade não é limite para quem mantém viva a paixão pelo que faz.
Praticante de tênis de mesa desde a juventude, ele carrega uma trajetória construída ao longo de décadas dentro do esporte. Mas, para ele, o maior prêmio nunca esteve no pódio.
“O mais importante é estar aqui, reencontrar amigos, viver esse ambiente e continuar fazendo o que eu gosto”, resume o atleta, com a serenidade de quem transformou o esporte em filosofia de vida.
Ao lado da esposa Kimiko, parceira e incentivadora em sua caminhada, Takuji segue escrevendo capítulos marcantes dentro do Jomi e já demonstra fôlego para pensar nas próximas edições.
Mais do que competição, sua presença se tornou símbolo do verdadeiro espírito dos Jogos da Melhor Idade: inclusão, convivência, superação e dignidade.
A etapa de Araçatuba terminou na última quarta-feira (22), reunindo atletas de diversas cidades da região e transformando o município em palco de histórias inspiradoras - como a de Takuji, que aos 91 anos prova que o tempo pode passar, mas a paixão pelo esporte permanece eterna.
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