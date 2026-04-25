Em meio às disputas dos Jogos da Melhor Idade (Jomi), uma história chamou atenção e emocionou Araçatuba. Aos 91 anos, o mesatenista Takuji Yamada mostra que competir vai muito além de buscar medalhas - é sobre permanecer em movimento, cultivar amizades e celebrar a vida.

Representando Araçatuba na etapa da 6ª Região Esportiva, realizada no município, Takuji levou para a mesa muito mais do que técnica e experiência. Levou entusiasmo, disposição e uma lição inspiradora de que a idade não é limite para quem mantém viva a paixão pelo que faz.

Praticante de tênis de mesa desde a juventude, ele carrega uma trajetória construída ao longo de décadas dentro do esporte. Mas, para ele, o maior prêmio nunca esteve no pódio.