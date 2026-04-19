Um homem foi preso na noite de sábado (18) durante uma ação do 12º BAEP no bairro São José, em Araçatuba. Segundo a corporação, ele tentou escapar ao notar a aproximação da equipe e correu para o interior de uma residência.

Os' policiais fizeram o acompanhamento e conseguiram abordar o suspeito. Durante as buscas no local, os agentes encontraram uma sacola com 155 eppendorfs de cocaína.

Ainda de acordo com a polícia, o homem voltou a tentar fugir no momento da abordagem, mas foi contido pelos militares. Em seguida, ele foi levado ao plantão policial.