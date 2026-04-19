20 de abril de 2026
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ARAÇATUBA

BAEP persegue suspeito e apreende 155 porções de cocaína

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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CPI 10
Homem tentou fugir e se esconder em casa durante ação no bairro São José
Homem tentou fugir e se esconder em casa durante ação no bairro São José

Um homem foi preso na noite de sábado (18) durante uma ação do 12º BAEP no bairro São José, em Araçatuba. Segundo a corporação, ele tentou escapar ao notar a aproximação da equipe e correu para o interior de uma residência.

Os' policiais fizeram o acompanhamento e conseguiram abordar o suspeito. Durante as buscas no local, os agentes encontraram uma sacola com 155 eppendorfs de cocaína.

Ainda de acordo com a polícia, o homem voltou a tentar fugir no momento da abordagem, mas foi contido pelos militares. Em seguida, ele foi levado ao plantão policial.

A ocorrência foi registrada, e o suspeito permaneceu à disposição da Justiça.

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