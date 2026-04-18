Uma operação de fiscalização no pedágio da Rodovia Marechal Rondon, em Castilho, abordou 2.751 motoristas nesta sexta-feira (17), no início do feriado prolongado de Tiradentes. A ação reuniu equipes do Policiamento Rodoviário, Detran-SP, Polícia Civil e da concessionária ViaRondon.
Durante a operação, um condutor foi autuado por dirigir sob efeito de álcool. Outro motorista também foi penalizado após se recusar a fazer o teste do bafômetro.
Além das ocorrências relacionadas à alcoolemia, os agentes registraram outras 39 autuações por diferentes infrações de trânsito. A fiscalização foi realizada na praça de pedágio localizada no km 655,4 da SP-300.
Pelas regras de trânsito, dirigir após consumir álcool ou se negar a realizar o teste do etilômetro pode resultar em multa de cerca de R$ 3 mil, suspensão do direito de dirigir por 12 meses e remoção do veículo.
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