Uma operação de fiscalização no pedágio da Rodovia Marechal Rondon, em Castilho, abordou 2.751 motoristas nesta sexta-feira (17), no início do feriado prolongado de Tiradentes. A ação reuniu equipes do Policiamento Rodoviário, Detran-SP, Polícia Civil e da concessionária ViaRondon.

Durante a operação, um condutor foi autuado por dirigir sob efeito de álcool. Outro motorista também foi penalizado após se recusar a fazer o teste do bafômetro.

Além das ocorrências relacionadas à alcoolemia, os agentes registraram outras 39 autuações por diferentes infrações de trânsito. A fiscalização foi realizada na praça de pedágio localizada no km 655,4 da SP-300.