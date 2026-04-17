Radiografia da cultura na região de Araçatuba (final de 2024 e início de 2025) mostra demanda reprimida e anseio por eventos (Fundação Seade - sistema estadual de análise de dados estatísticos - caráter estadual).
Os dados divulgados por essa fundação do governo estadual na semana passada pelos órgãos jornalísticos de Araçatuba (manchete da Folha da Região), que orientam as autoridades estaduais e as prefeituras nas suas ações não repercutiram entre as autoridades de Araçatuba, nem mesmo na última reunião do Conselho Municipal de Políticas Culturais. A pesquisa pareceu exercícios para satisfazer egos acadêmicos.
Ela apontou que a nossa região e Araçatuba não está bem na pesquisa no quesito cultural, principalmente na realização dos grandes eventos. Cadê a Virada Cultural promovida pelo estado e município anual com artistas de renome nacional cujos shows eram apresentados gratuitamente em teatros e praças públicas.
E por feliz ou infeliz coincidência, um exemplo da realidade, Araçatuba vive o drama do fechamento da sede Associata - Associação dos Artistas Teatrais da Região de Araçatuba, fundada desde 2008, quando era prefeita Marilene Magri (PSDB). A entidade é responsável, juntamente com a secretaria Municipal Cultura de Araçatuba, pela realização do Festara - Festival de de Teatro de Araçatuba, que promove anual apresentações de companhias teatrais de todo o Brasil.
Na administração municipal anterior, liderada por Dilador Borges (PSD): nada de Virada Cultural e deu as costas para o Sesc. Este quadro não pode ser piorado quando na atual administração, Lucas Zanatta (PL), temos o orgulho de ter como secretária municipal de Cultura uma bailarina.
Nossa região
Estamos falando de cultura no sentido amplo e diverso, antropológico. Cultura caipira, popular, gospel, clássica. A região Noroeste é composta por pequenos municípios. Algumas prefeituras não têm um órgão específico da cultura, quando se faz alguma coisa é trazer uma dupla sertaneja. Se há alguma divisão específica para a cultura na prefeitura, ela precisa ser dirigida por uma pessoa do meio cultural, que entenda do assunto.
Não é o caso de Birigui, Penápolis, Buritama, Guararapes, Andradina. Araçatuba possui secretaria. Nesses municípios a cultura está orçamento municipal, há preocupação com a formação cultural de seus munícipes. Uma cidade não é apenas um aglomerado de casas, cada núcleo urbano tem uma característica, um rosto diferente que é dado pela cultura. Cultura não é supérfluo, reunião de bacanas, é jeito de viver.
Hélio Consolaro é professor, jornalista e escritor. Membro das academias de letras de Araçatuba, Andradina, Penápolis e Itaperuna (RJ)
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