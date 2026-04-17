Radiografia da cultura na região de Araçatuba (final de 2024 e início de 2025) mostra demanda reprimida e anseio por eventos (Fundação Seade - sistema estadual de análise de dados estatísticos - caráter estadual).

Os dados divulgados por essa fundação do governo estadual na semana passada pelos órgãos jornalísticos de Araçatuba (manchete da Folha da Região), que orientam as autoridades estaduais e as prefeituras nas suas ações não repercutiram entre as autoridades de Araçatuba, nem mesmo na última reunião do Conselho Municipal de Políticas Culturais. A pesquisa pareceu exercícios para satisfazer egos acadêmicos.

Ela apontou que a nossa região e Araçatuba não está bem na pesquisa no quesito cultural, principalmente na realização dos grandes eventos. Cadê a Virada Cultural promovida pelo estado e município anual com artistas de renome nacional cujos shows eram apresentados gratuitamente em teatros e praças públicas.