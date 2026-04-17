Uma grande quantidade de drogas retirada de circulação teve seu destino final nesta sexta-feira (17). A Polícia Federal realizou a incineração de aproximadamente 250 quilos de maconha, resultado de apreensões recentes na região de Araçatuba.

A destruição do entorpecente aconteceu em fornos industriais da Usina Aralco – Unidade Figueira, estrutura adequada para garantir a eliminação completa da droga, seguindo rigorosamente as normas legais e ambientais.

A operação foi acompanhada por representantes de órgãos fiscalizadores, conforme exige a legislação, assegurando transparência e regularidade em todo o processo. A prática de incineração é realizada de forma periódica justamente para evitar o acúmulo de substâncias ilícitas e impedir qualquer possibilidade de reintrodução no mercado ilegal.