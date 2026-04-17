18 de abril de 2026
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SEGURANÇA

PF incinera 250 kg de maconha apreendidos na região

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Droga apreendida em operações recentes foi destruída em usina de Buritama, em ação que visa enfraquecer o crime organizado
Droga apreendida em operações recentes foi destruída em usina de Buritama, em ação que visa enfraquecer o crime organizado

Uma grande quantidade de drogas retirada de circulação teve seu destino final nesta sexta-feira (17). A Polícia Federal realizou a incineração de aproximadamente 250 quilos de maconha, resultado de apreensões recentes na região de Araçatuba.

A destruição do entorpecente aconteceu em fornos industriais da Usina Aralco – Unidade Figueira, estrutura adequada para garantir a eliminação completa da droga, seguindo rigorosamente as normas legais e ambientais.

A operação foi acompanhada por representantes de órgãos fiscalizadores, conforme exige a legislação, assegurando transparência e regularidade em todo o processo. A prática de incineração é realizada de forma periódica justamente para evitar o acúmulo de substâncias ilícitas e impedir qualquer possibilidade de reintrodução no mercado ilegal.

Segundo a Polícia Federal, a ação faz parte de uma estratégia contínua de enfrentamento ao tráfico de drogas, com foco na desarticulação de organizações criminosas e na proteção da sociedade. A destruição dos entorpecentes representa mais um passo no combate direto à criminalidade que atua na região.

A ofensiva reforça o trabalho das forças de segurança no interior paulista, onde operações frequentes têm resultado em apreensões significativas e no enfraquecimento de redes ligadas ao narcotráfico.

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