Araçatuba dá largada, nesta sexta-feira (17), à 28ª edição dos Jogos da Melhor Idade (Jomi), evento que reúne atletas de diversas cidades da região. A abertura oficial está marcada para as 16h, no Ginásio Municipal Dr. Plácido Rocha.
A solenidade contará com a presença do prefeito Lucas Zanatta, além de representantes do Governo do Estado, como o secretário executivo de Esportes, Marcelo da Silva Lessa, e outras autoridades municipais e regionais.
As primeiras disputas já começam no mesmo dia, com apresentações de coreografia logo após o desfile das delegações. As demais modalidades esportivas serão realizadas entre sábado (18) e quarta-feira (22).
Nesta etapa regional, a cidade recebe mais de 2 mil competidores, representando 52 municípios da 6ª Região Esportiva do Estado de São Paulo.
Ao todo, o evento reúne 15 modalidades, incluindo atletismo, bocha, buraco, dança de salão, dominó, natação, tênis, voleibol adaptado e xadrez, entre outras práticas voltadas ao público da melhor idade.
Entre os municípios participantes estão Andradina, Aspásia, Auriflama, Avanhandava, Bálsamo, Bilac, Birigui, Buritama, Castilho, Catanduva, Fernandópolis, Guarani d’Oeste, Guararapes, Icem, Ilha Solteira, Itapura, Jales, José Bonifácio, Lavínia, Luiziânia, Macaubal e Marinópolis.
Os atletas que se destacarem nesta fase garantem classificação para a Final Estadual, prevista para ocorrer entre os dias 28 de outubro e 2 de novembro, em Valinhos. Ao longo do ano, o Jomi ainda será disputado em outras regiões do estado.
A programação dos primeiros dias inclui competições distribuídas em diversos pontos da cidade, como ginásios, clubes, escolas e centros esportivos, com atividades durante todo o dia.
A agenda completa e atualizações sobre os jogos serão divulgadas pela Secretaria Estadual de Esportes e também nos canais oficiais da Prefeitura de Araçatuba.
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