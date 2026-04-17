Araçatuba dá largada, nesta sexta-feira (17), à 28ª edição dos Jogos da Melhor Idade (Jomi), evento que reúne atletas de diversas cidades da região. A abertura oficial está marcada para as 16h, no Ginásio Municipal Dr. Plácido Rocha.

A solenidade contará com a presença do prefeito Lucas Zanatta, além de representantes do Governo do Estado, como o secretário executivo de Esportes, Marcelo da Silva Lessa, e outras autoridades municipais e regionais.

As primeiras disputas já começam no mesmo dia, com apresentações de coreografia logo após o desfile das delegações. As demais modalidades esportivas serão realizadas entre sábado (18) e quarta-feira (22).