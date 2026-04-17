Com o início do prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda, que segue até o dia 29 de maio, contribuintes têm a oportunidade de direcionar parte do imposto devido para apoiar iniciativas sociais no próprio município. A medida permite fortalecer projetos que atendem crianças, adolescentes e idosos em situação de vulnerabilidade.

Pessoas físicas que optam pelo modelo completo de declaração podem destinar até 6% do imposto devido. Desse total, é possível encaminhar 3% para o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente e outros 3% para o Fundo da Pessoa Idosa.

A mobilização é conduzida pelos conselhos municipais responsáveis por essas áreas, com apoio da administração pública, visando ampliar o alcance de políticas sociais e incentivar a participação da população.

Como fazer a destinação?