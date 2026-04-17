A Polícia Militar Rodoviária inicia a Operação Tiradentes 2026 com reforço na fiscalização em toda a malha rodoviária paulista durante o feriado prolongado. A ação tem como objetivo reduzir acidentes, garantir a segurança dos motoristas e melhorar a fluidez do trânsito.

O policiamento será intensificado com aumento do efetivo, viaturas em pontos estratégicos e fiscalização rigorosa de infrações como excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas, consumo de álcool ao volante e uso irregular do cinto de segurança.

A previsão é de tráfego intenso, principalmente na sexta-feira à tarde e no sábado pela manhã. O retorno deve concentrar maior movimento na segunda-feira, a partir das 10h.

Na região de Araçatuba, o trabalho também será reforçado. Segundo o capitão Gercimar, comandante da Base de Policiamento Rodoviário, haverá intensificação das fiscalizações nas rodovias que cortam a região, com apoio do efetivo administrativo para ampliar a presença policial durante todo o período da operação.