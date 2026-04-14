Araçatuba será o ponto de partida, nesta semana, de uma nova rodada de audiências públicas promovidas pela Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) para discutir o Orçamento estadual de 2027. O município recebe o encontro nesta quinta-feira (16), às 18h, na Câmara Municipal.

A reunião marca a quarta audiência do calendário deste ano e coloca Araçatuba como foco regional das discussões, reunindo moradores, lideranças políticas e representantes de entidades interessados em apresentar demandas locais diretamente ao Legislativo estadual.

A proposta das audiências é coletar sugestões da população para a definição de prioridades no orçamento do próximo ano, abrangendo áreas como saúde, educação, segurança pública e habitação.