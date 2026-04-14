Araçatuba será o ponto de partida, nesta semana, de uma nova rodada de audiências públicas promovidas pela Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) para discutir o Orçamento estadual de 2027. O município recebe o encontro nesta quinta-feira (16), às 18h, na Câmara Municipal.
A reunião marca a quarta audiência do calendário deste ano e coloca Araçatuba como foco regional das discussões, reunindo moradores, lideranças políticas e representantes de entidades interessados em apresentar demandas locais diretamente ao Legislativo estadual.
A proposta das audiências é coletar sugestões da população para a definição de prioridades no orçamento do próximo ano, abrangendo áreas como saúde, educação, segurança pública e habitação.
Após o encontro em Araçatuba, a programação segue na sexta-feira (17) por outras cidades do interior. Martinópolis recebe a audiência pela manhã, às 10h, enquanto Manduri encerra o ciclo semanal com reunião às 18h.
Os encontros são organizados pela Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento (CFOP) da Alesp, responsável por consolidar as contribuições colhidas nas diferentes regiões do estado e encaminhá-las para a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA).
Durante as audiências, qualquer cidadão pode se manifestar, desde que faça inscrição com até uma hora de antecedência. A participação popular é considerada um dos principais instrumentos para identificar demandas específicas de cada região.
Segundo a comissão, o calendário foi antecipado neste ano em razão do período eleitoral, mas mantém o formato adotado nos últimos ciclos, com reuniões descentralizadas pelo interior paulista.
Além de Araçatuba, Martinópolis e Manduri, outras cidades já receberam audiências nas últimas semanas, como Igarapava, Colina e Ibirá. A agenda ainda prevê encontros em municípios como Peruíbe, Cananéia, Gália e Suzano, entre outros, antes do encerramento na capital.
Outro ponto previsto é a destinação de emendas parlamentares para regiões que sediam as audiências, com recursos voltados a demandas apontadas durante os encontros.
Embora as audiências tenham caráter consultivo, as propostas levantadas podem influenciar diretamente na definição de investimentos estaduais, especialmente quando há mobilização de lideranças locais e apresentação de demandas estruturadas.
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