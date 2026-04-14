Um homem de 29 anos foi preso em flagrante na madrugada dessa segunda-feira (13), em Araçatuba, suspeito de abusar da enteada, uma criança de 2 anos.
Segundo a Polícia Militar, a situação foi percebida após a menina começar a chorar durante a madrugada, dentro da residência. Ao verificar o que havia ocorrido, a mãe notou sinais de ferimentos e levou a filha imediatamente ao pronto-socorro.
Na unidade de saúde, profissionais constataram indícios de violência e acionaram a polícia.
O suspeito foi localizado posteriormente no bairro Traitu e detido pelos policiais. Ele foi encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde prestou depoimento e negou as acusações.
O caso foi registrado como estupro de vulnerável, conforme a legislação brasileira. O homem permaneceu preso e está à disposição da Justiça.
A Polícia Civil continua com as investigações para apurar todos os detalhes do caso.
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