Um homem de 29 anos foi preso em flagrante na madrugada dessa segunda-feira (13), em Araçatuba, suspeito de abusar da enteada, uma criança de 2 anos.

Segundo a Polícia Militar, a situação foi percebida após a menina começar a chorar durante a madrugada, dentro da residência. Ao verificar o que havia ocorrido, a mãe notou sinais de ferimentos e levou a filha imediatamente ao pronto-socorro.

Na unidade de saúde, profissionais constataram indícios de violência e acionaram a polícia.