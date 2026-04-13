O Governo de São Paulo prevê o repasse de R$ 22,4 milhões em bônus para profissionais da rede estadual na região de Araçatuba ao longo de 2026. O pagamento faz parte da política de bonificação por desempenho e contempla servidores que atingiram metas educacionais estabelecidas pelo Estado.
Na região, 3.641 profissionais estão aptos a receber o benefício com base nos resultados mais recentes do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp). O primeiro pagamento está previsto para ocorrer até o fim de abril.
Em todo o estado, cerca de 188 mil servidores devem ser contemplados nesta etapa inicial, que soma quase R$ 1 bilhão. O valor representa um aumento em relação ao ano anterior, quando o total pago ficou em R$ 544 milhões.
O bônus considera o desempenho das escolas nas avaliações oficiais, incluindo notas dos alunos, evolução no aprendizado e participação nas provas. Também entram no cálculo fatores como frequência escolar e metas específicas de cada unidade de ensino.
Além de professores, o benefício se estende a diretores, coordenadores e equipes de apoio das escolas que alcançaram os índices definidos pela Secretaria da Educação.
Uma segunda parcela está prevista para setembro. Neste caso, o pagamento levará em conta o desempenho no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), exame federal aplicado a estudantes do ensino fundamental e médio. A etapa deve abranger, principalmente, professores de língua portuguesa e matemática, além das equipes gestoras.
Com isso, existe a possibilidade de parte dos profissionais receber duas bonificações no mesmo ano, dependendo do desempenho nas duas avaliações.
O pagamento médio por servidor no estado gira em torno de R$ 5 mil, mas o valor varia conforme o cumprimento das metas por escola e a carga horária dos profissionais.
Entre as unidades que participaram da avaliação, milhares atingiram os níveis mais altos de desempenho. Escolas que repetirem bons resultados também no Saeb poderão garantir bonificações adicionais aos seus profissionais.
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