O Governo de São Paulo prevê o repasse de R$ 22,4 milhões em bônus para profissionais da rede estadual na região de Araçatuba ao longo de 2026. O pagamento faz parte da política de bonificação por desempenho e contempla servidores que atingiram metas educacionais estabelecidas pelo Estado.

Na região, 3.641 profissionais estão aptos a receber o benefício com base nos resultados mais recentes do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp). O primeiro pagamento está previsto para ocorrer até o fim de abril.

Em todo o estado, cerca de 188 mil servidores devem ser contemplados nesta etapa inicial, que soma quase R$ 1 bilhão. O valor representa um aumento em relação ao ano anterior, quando o total pago ficou em R$ 544 milhões.