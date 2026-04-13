Um homem foi preso por tráfico de drogas na madrugada desta segunda-feira (13), no bairro Umuarama, em Araçatuba.
Segundo informações da Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento quando percebeu o suspeito manipulando itens com características de entorpecentes. Ao notar a aproximação da viatura, ele tentou fugir e entrou em um estabelecimento comercial.
Os policiais conseguiram abordá-lo no interior do local. Durante a revista pessoal e a averiguação no ambiente, foram encontradas porções de cocaína, maconha, além de uma quantia em dinheiro.
O homem foi encaminhado ao plantão policial e permaneceu preso, ficando à disposição da Justiça.
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