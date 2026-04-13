16 de abril de 2026
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UMUARAMA

Polícia flagra suspeito e faz prisão por tráfico em Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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CPI 10
Homem tentou fugir ao ver viatura e foi detido com drogas e dinheiro
Homem tentou fugir ao ver viatura e foi detido com drogas e dinheiro

Um homem foi preso por tráfico de drogas na madrugada desta segunda-feira (13), no bairro Umuarama, em Araçatuba.

Segundo informações da Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento quando percebeu o suspeito manipulando itens com características de entorpecentes. Ao notar a aproximação da viatura, ele tentou fugir e entrou em um estabelecimento comercial.

Os policiais conseguiram abordá-lo no interior do local. Durante a revista pessoal e a averiguação no ambiente, foram encontradas porções de cocaína, maconha, além de uma quantia em dinheiro.

O homem foi encaminhado ao plantão policial e permaneceu preso, ficando à disposição da Justiça.

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