Um homem foi preso na manhã deste domingo (12) durante uma operação da Polícia Militar Rodoviária na rodovia Assis Chateaubriand, na altura do km 339, em Santópolis do Aguapeí. Ele é suspeito de envolvimento em contrabando e descaminho.

A abordagem ocorreu por volta das 11h, quando os policiais suspeitaram da atitude do condutor de um VW/Gol e decidiram realizar a fiscalização. Durante a vistoria no veículo, foram encontrados diversos produtos trazidos do Paraguai sem qualquer documentação fiscal.

Entre os itens apreendidos estavam milhares de cigarros eletrônicos, notebooks da linha MacBook, smartphones de última geração, perfumes importados, vinhos, além de grande quantidade de anabolizantes e substâncias utilizadas para fins estéticos e médicos.