A Prefeitura intensifica o combate ao mosquito Aedes aegypti e inicia, a partir desta segunda-feira (13), uma nova etapa de nebulização veicular — o chamado fumacê — no bairro Jardim Umuarama, em Araçatuba. A ação segue até quarta-feira (15), sempre no período das 18h30 às 21h.
Ao todo, cerca de 80 quadras serão percorridas pelo veículo equipado com o inseticida, em uma tentativa de conter o avanço da dengue e da chikungunya, doenças que registram alta no número de notificações na cidade.
Antes da aplicação, equipes de agentes de combate às endemias já realizaram uma força-tarefa no bairro. Durante as visitas, foram eliminados possíveis criadouros do mosquito, além de orientações diretas aos moradores sobre os cuidados necessários dentro das residências.
A nebulização será feita em parceria com a Coordenadoria de Controle de Doenças (CCD), ligada à Secretaria de Estado da Saúde. O inseticida é aplicado por meio de equipamento acoplado a um veículo, permitindo que o produto se espalhe pelas ruas e alcance inclusive áreas internas das casas.
Para aumentar a eficácia da ação, a população deve colaborar: manter portas e janelas abertas durante a passagem do fumacê, proteger alimentos e recipientes de água de animais, retirar roupas do varal e evitar permanecer nas ruas durante a aplicação.
Apesar da medida, a Secretaria de Saúde reforça que o fumacê não substitui os cuidados diários. O produto elimina apenas o mosquito adulto, sendo essencial que cada morador elimine água parada e mantenha o ambiente limpo para impedir a proliferação das larvas.
Os números preocupam. Desde o início do ano, Araçatuba já contabiliza 1.047 casos confirmados de dengue, com uma morte registrada. Outros 197 casos ainda aguardam resultado, enquanto 5.479 foram descartados. Já em relação à chikungunya, são 254 casos confirmados e duas mortes.
Diante do cenário, a orientação é clara: a luta contra o mosquito começa dentro de casa e depende da participação de toda a população.
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