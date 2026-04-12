A Prefeitura intensifica o combate ao mosquito Aedes aegypti e inicia, a partir desta segunda-feira (13), uma nova etapa de nebulização veicular — o chamado fumacê — no bairro Jardim Umuarama, em Araçatuba. A ação segue até quarta-feira (15), sempre no período das 18h30 às 21h.

Ao todo, cerca de 80 quadras serão percorridas pelo veículo equipado com o inseticida, em uma tentativa de conter o avanço da dengue e da chikungunya, doenças que registram alta no número de notificações na cidade.

Antes da aplicação, equipes de agentes de combate às endemias já realizaram uma força-tarefa no bairro. Durante as visitas, foram eliminados possíveis criadouros do mosquito, além de orientações diretas aos moradores sobre os cuidados necessários dentro das residências.