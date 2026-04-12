Policiais militares recuperaram uma motocicleta furtada na tarde de sábado (11), em Araçatuba.

A ação teve início após denúncia sobre um indivíduo que estaria em posse do veículo. Durante averiguação, a equipe localizou a motocicleta em um terreno baldio na rua Hugo Guirotto Gonsalvez Moreno.

No local, um homem foi abordado em uma barraca improvisada ao lado da moto, estando com a chave no bolso. Questionado, ele afirmou que recebia R$ 50 para cuidar do veículo, a pedido de outro indivíduo.