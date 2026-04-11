Um jovem de 19 anos procurou o plantão policial de Araçatuba na sexta-feira (10) para denunciar uma série de situações envolvendo sua ex-namorada, de 21 anos. Segundo ele, o relacionamento terminou, mas os conflitos continuaram de forma intensa, migrando para ameaças, tentativas de invasão e exposição nas redes sociais.

De acordo com o relato registrado em boletim de ocorrência, o rapaz afirma que passou a receber mensagens com teor agressivo e intimidador por aplicativos como WhatsApp e TikTok. Nos conteúdos, segundo ele, haveria xingamentos e ameaças direcionadas tanto a ele quanto a pessoas próximas.

A situação teria se agravado no dia 6 de março, quando a jovem teria ido até a casa do ex-companheiro. Conforme a versão apresentada, o portão estava aberto e ela tentou entrar no imóvel sem autorização. O rapaz afirma que precisou agir rapidamente para impedir a entrada, evitando inclusive um possível acidente, já que o portão estava em movimento no momento.