Um jovem de 19 anos procurou o plantão policial de Araçatuba na sexta-feira (10) para denunciar uma série de situações envolvendo sua ex-namorada, de 21 anos. Segundo ele, o relacionamento terminou, mas os conflitos continuaram de forma intensa, migrando para ameaças, tentativas de invasão e exposição nas redes sociais.
De acordo com o relato registrado em boletim de ocorrência, o rapaz afirma que passou a receber mensagens com teor agressivo e intimidador por aplicativos como WhatsApp e TikTok. Nos conteúdos, segundo ele, haveria xingamentos e ameaças direcionadas tanto a ele quanto a pessoas próximas.
A situação teria se agravado no dia 6 de março, quando a jovem teria ido até a casa do ex-companheiro. Conforme a versão apresentada, o portão estava aberto e ela tentou entrar no imóvel sem autorização. O rapaz afirma que precisou agir rapidamente para impedir a entrada, evitando inclusive um possível acidente, já que o portão estava em movimento no momento.
Ainda segundo o denunciante, toda a situação foi gravada pela mulher e posteriormente publicada nas redes sociais. Em uma das postagens, ela teria afirmado ter sido vítima de agressão - versão que ele nega. As imagens foram divulgadas em plataformas como Instagram e TikTok, onde o perfil da jovem possui grande alcance, o que, segundo o rapaz, ampliou a repercussão e gerou constrangimento público.
Para reforçar a denúncia, o jovem apresentou à polícia capturas de tela das conversas com as supostas ameaças, além de imagens do sistema de monitoramento da residência, que teriam registrado a tentativa de entrada.
Ele declarou se sentir ameaçado, ofendido e prejudicado pela exposição, e pediu providências. O caso foi encaminhado para investigação pelas autoridades competentes.
A vítima também foi orientada quanto ao prazo legal para formalizar representação criminal em casos de ameaça e crimes contra a honra.
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