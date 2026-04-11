15 de abril de 2026
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AGRESSÃO

Filho é preso após atacar o próprio pai com barra de ferro

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Idoso ficou ferido e precisou de atendimento médico após agressão dentro de casa em Araçatuba
Idoso ficou ferido e precisou de atendimento médico após agressão dentro de casa em Araçatuba

Um caso de violência familiar terminou em prisão no bairro Dona Amélia, em Araçatuba. Um homem foi detido após agredir o próprio pai utilizando uma barra de ferro dentro da residência onde ambos moravam. A ocorrência foi atendida pela Guarda Civil Municipal de Araçatuba.

Segundo informações apuradas pela reportagem, a equipe foi acionada pela própria vítima, que denunciou ter sido atacada pelo filho pouco antes da chegada dos agentes. No local, os guardas confirmaram a situação e encontraram o suspeito ainda na casa.

Durante a abordagem, o homem admitiu a agressão e alegou que perdeu o controle após chegar nervoso à residência, momento em que atingiu o pai com o objeto.

Ao ser questionado, ele indicou onde havia escondido a barra de ferro. O item foi localizado no quarto do suspeito, guardado debaixo do guarda-roupa, e apreendido pela equipe.

O idoso sofreu lesões e foi encaminhado ao pronto-socorro municipal, com queixas de dores intensas no ombro e no braço esquerdo, área atingida pelo golpe. Após receber atendimento médico, ele também foi levado ao plantão policial para registro da ocorrência.

O agressor foi conduzido à delegacia e permaneceu detido, ficando à disposição da Justiça.

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