Um caso de violência familiar terminou em prisão no bairro Dona Amélia, em Araçatuba. Um homem foi detido após agredir o próprio pai utilizando uma barra de ferro dentro da residência onde ambos moravam. A ocorrência foi atendida pela Guarda Civil Municipal de Araçatuba.

Segundo informações apuradas pela reportagem, a equipe foi acionada pela própria vítima, que denunciou ter sido atacada pelo filho pouco antes da chegada dos agentes. No local, os guardas confirmaram a situação e encontraram o suspeito ainda na casa.

Durante a abordagem, o homem admitiu a agressão e alegou que perdeu o controle após chegar nervoso à residência, momento em que atingiu o pai com o objeto.