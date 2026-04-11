Um caso de violência familiar terminou em prisão no bairro Dona Amélia, em Araçatuba. Um homem foi detido após agredir o próprio pai utilizando uma barra de ferro dentro da residência onde ambos moravam. A ocorrência foi atendida pela Guarda Civil Municipal de Araçatuba.
Segundo informações apuradas pela reportagem, a equipe foi acionada pela própria vítima, que denunciou ter sido atacada pelo filho pouco antes da chegada dos agentes. No local, os guardas confirmaram a situação e encontraram o suspeito ainda na casa.
Durante a abordagem, o homem admitiu a agressão e alegou que perdeu o controle após chegar nervoso à residência, momento em que atingiu o pai com o objeto.
Ao ser questionado, ele indicou onde havia escondido a barra de ferro. O item foi localizado no quarto do suspeito, guardado debaixo do guarda-roupa, e apreendido pela equipe.
O idoso sofreu lesões e foi encaminhado ao pronto-socorro municipal, com queixas de dores intensas no ombro e no braço esquerdo, área atingida pelo golpe. Após receber atendimento médico, ele também foi levado ao plantão policial para registro da ocorrência.
O agressor foi conduzido à delegacia e permaneceu detido, ficando à disposição da Justiça.
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