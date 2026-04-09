A busca por moradia popular em Araçatuba ganhou números expressivos e revelou um cenário de forte demanda reprimida. A Prefeitura registrou 7.356 inscrições no cadastramento habitacional ligado ao programa Minha Casa Minha Vida, realizado entre os dias 24 de março e 6 de abril.
O volume chama a atenção por se aproximar do déficit habitacional estimado na cidade, que gira em torno de 8 mil moradias — um indicativo claro da urgência por investimentos no setor.
O cadastro foi voltado à seleção de famílias para dois novos empreendimentos habitacionais, Lyon e Sète, que, juntos, vão ofertar apenas 256 apartamentos. A diferença entre o número de inscritos e as unidades disponíveis evidencia a grande concorrência e a necessidade de ampliação de projetos voltados à população de baixa renda.
Além da seleção imediata, a iniciativa também criou um banco de dados permanente, que deve servir de base para futuros programas habitacionais no município.
Atendimento ágil e alta adesão digital
A força-tarefa mobilizou 33 servidores de diversas secretarias, com atendimento centralizado no Atende Fácil e apoio da Caixa Econômica Federal. A maior parte das inscrições — cerca de 80% — foi realizada de forma digital, por aplicativo, o que contribuiu para dar agilidade ao processo.
Segundo o secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Tiago Breda, a operação superou as expectativas. Ele destacou que o atendimento presencial ocorreu de forma organizada, sem filas além do horário de expediente, graças à estrutura montada e à integração entre os setores envolvidos.
Seleção rigorosa e próximas etapas
Agora, o processo entra em uma fase decisiva. Serão classificadas 333 famílias, sendo 256 titulares, que correspondem ao total de apartamentos disponíveis, e outras 77 como suplentes.
Após essa etapa, os nomes serão encaminhados à Caixa Econômica Federal, responsável por analisar os dados, verificar documentos e validar as informações prestadas pelos candidatos.
O banco terá até 60 dias para concluir essa análise. Paralelamente, as famílias pré-selecionadas serão convocadas para apresentar toda a documentação exigida.
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