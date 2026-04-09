A busca por moradia popular em Araçatuba ganhou números expressivos e revelou um cenário de forte demanda reprimida. A Prefeitura registrou 7.356 inscrições no cadastramento habitacional ligado ao programa Minha Casa Minha Vida, realizado entre os dias 24 de março e 6 de abril.

O volume chama a atenção por se aproximar do déficit habitacional estimado na cidade, que gira em torno de 8 mil moradias — um indicativo claro da urgência por investimentos no setor.

O cadastro foi voltado à seleção de famílias para dois novos empreendimentos habitacionais, Lyon e Sète, que, juntos, vão ofertar apenas 256 apartamentos. A diferença entre o número de inscritos e as unidades disponíveis evidencia a grande concorrência e a necessidade de ampliação de projetos voltados à população de baixa renda.