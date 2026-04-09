A experiência de colocar o pé, ou melhor, a bicicleta, na estrada e descobrir o mundo a partir da própria companhia virou literatura mais uma vez para a escritora araçatubense Vera Marques. Conhecida por transformar suas viagens em relatos inspiradores, ela lança nesta sexta-feira (10) o livro A Arte de Viajar Sozinha: solidão ou solitude, em Araçatuba.
A nova obra propõe uma reflexão delicada e atual sobre o ato de viajar só. Mais do que falar de destinos, percursos ou roteiros, Vera mergulha em questões emocionais e existenciais que surgem quando se escolhe seguir viagem sem companhia: o silêncio, o medo, a autonomia, a liberdade e o encontro consigo mesma.
Distante do formato tradicional de guia de viagem, o livro se constrói como uma travessia interior. Ao longo das páginas, a autora convida o leitor a repensar a diferença entre dois sentimentos frequentemente confundidos: a solidão, muitas vezes associada à ausência, e a solitude, entendida como presença, escolha e reconexão pessoal.
"A proposta dialoga especialmente com quem vive fases de mudança, recomeços ou busca uma vida mais consciente." Em especial, a autora se aproxima do público feminino ao tratar da coragem de ocupar espaços, conhecer novos lugares e viver experiências de forma independente, sem abrir mão da sensibilidade.
Escritora já percorreu 30 países, em cinco continentes
Natural de Araçatuba, Vera já construiu uma trajetória singular no universo do cicloturismo e da literatura de viagem. Ao longo da vida, percorreu mais de 30 países, em cinco continentes, acumulando histórias que unem paisagens, encontros humanos e transformações pessoais.
Essa vivência também é compartilhada por meio do projeto “Pedalar e Viajar”, criado por ela para registrar experiências, reflexões e imagens das jornadas sobre duas rodas. O espaço se tornou uma extensão de sua escrita, reunindo memórias, aprendizados e incentivo a outras pessoas que desejam explorar o mundo com mais autonomia.
A nova publicação chega como mais um capítulo de uma produção literária já consolidada. Vera é autora de obras voltadas ao universo das viagens de bicicleta, como Viajando de Bicicleta pelo Mundo e Viajando de Bicicleta pelo Brasil, livros que ajudaram a apresentar ao público não apenas roteiros e cenários, mas também a dimensão humana de cada percurso.
No ano passado, ela chamou atenção ao reunir em livro algumas das principais rotas de cicloturismo do país, transformando quilômetros de estrada em relatos afetivos sobre o Brasil. Agora, a autora amplia esse olhar ao sair do mapa físico e explorar também os caminhos internos que surgem quando se viaja na própria companhia.
Maturidade, coragem e sensibilidade
Mais do que contar histórias de deslocamento, Vera escreve sobre presença. "Uma das ideias centrais da obra está justamente na possibilidade de compreender a viagem solo não como falta, mas como completude, uma forma de caminhar pelo mundo de maneira mais inteira e consciente."
A autora também se tornou referência ao inspirar, sobretudo, mulheres acima dos 50 anos a se reconectarem com sonhos, desejos e projetos pessoais. Ao unir maturidade, coragem e sensibilidade, Vera rompe com estereótipos e mostra que sempre há tempo para começar uma nova jornada.
O lançamento em Araçatuba tem um significado especial por aproximar a escritora de sua cidade natal e do público local. É também uma oportunidade para leitores conhecerem de perto uma autora que leva o nome do município para diferentes lugares do Brasil e do exterior por meio da literatura e das viagens.
Com uma escrita intimista e reflexiva, A Arte de Viajar Sozinha: solidão ou solitude se apresenta como um convite à pausa em tempos acelerados. A obra sugere que, às vezes, viajar não é apenas sair de um lugar, mas aprender a habitar a própria presença com mais verdade.
O lançamento será realizado nesta sexta-feira (10), das 17h às 20h, no Vivere, localizado na rua Tiradentes, 300, em Araçatuba.
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