A experiência de colocar o pé, ou melhor, a bicicleta, na estrada e descobrir o mundo a partir da própria companhia virou literatura mais uma vez para a escritora araçatubense Vera Marques. Conhecida por transformar suas viagens em relatos inspiradores, ela lança nesta sexta-feira (10) o livro A Arte de Viajar Sozinha: solidão ou solitude, em Araçatuba.

A nova obra propõe uma reflexão delicada e atual sobre o ato de viajar só. Mais do que falar de destinos, percursos ou roteiros, Vera mergulha em questões emocionais e existenciais que surgem quando se escolhe seguir viagem sem companhia: o silêncio, o medo, a autonomia, a liberdade e o encontro consigo mesma.

Distante do formato tradicional de guia de viagem, o livro se constrói como uma travessia interior. Ao longo das páginas, a autora convida o leitor a repensar a diferença entre dois sentimentos frequentemente confundidos: a solidão, muitas vezes associada à ausência, e a solitude, entendida como presença, escolha e reconexão pessoal.