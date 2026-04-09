09 de abril de 2026
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AÇÃO CONJUNTA

Fiscalização aponta falhas em desmontes veiculares de Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Prefeitura de Araçatuba
Ação conjunta entre Detran-SP e GCM vistoriou empresas credenciadas e resultou em notificações por irregularidades administrativas
Ação conjunta entre Detran-SP e GCM vistoriou empresas credenciadas e resultou em notificações por irregularidades administrativas

Uma operação realizada na manhã de quarta-feira (8) em Araçatuba reuniu equipes do Detran-SP e da Guarda Civil Municipal (GCM) para fiscalizar estabelecimentos que atuam no desmonte de veículos. O objetivo foi conferir se as empresas estavam seguindo as normas vigentes, além de verificar a organização, identificação e origem dos itens comercializados.

Durante a ação, duas empresas com credenciamento regular foram inspecionadas. De acordo com os órgãos envolvidos, não foram encontrados indícios de crimes nos locais vistoriados. Apesar disso, os agentes identificaram inconsistências de natureza administrativa relacionadas aos materiais armazenados.

Diante das irregularidades observadas, foram emitidas notificações para que as adequações necessárias sejam realizadas, conforme determina a legislação. A fiscalização faz parte de ações rotineiras voltadas à segurança e ao controle das atividades do setor.

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