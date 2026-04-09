As fortes chuvas que atingiram o Noroeste Paulista provocaram transtornos em Araçatuba na noite dessa quarta-feira (8). Em aproximadamente duas horas, moradores da zona rural registraram acumulado superior a 60 milímetros de precipitação.
Com o grande volume de água, pontos considerados críticos tiveram elevação significativa, como o córrego Machado de Melo, na avenida João Arruda Brasil, e o córrego Machadinho, na região da Pompeu de Toledo. Além disso, houve registros de alagamentos em outros locais da cidade, dificultando o trânsito e chamando a atenção das autoridades.
Para esta quinta-feira (9), o radar meteorológico da IPMET da Unesp de Bauru, aponta céu ainda nublado e possibilidade de chuva fraca, com acumulado previsto de cerca de 2 mm. Já na sexta-feira e durante o fim de semana, a tendência é de predomínio do sol, com temperaturas podendo chegar aos 32 °C.
Cuidados com as chuvas rápidas e intensas
Com a mudança repentina do tempo, comum nesta época do ano, é importante que a população redobre a atenção. Evite atravessar áreas alagadas, não tente passar com veículos por ruas inundadas e mantenha distância de córregos e rios com nível elevado. Também é recomendado verificar calhas e ralos para evitar acúmulo de água, desligar aparelhos elétricos em caso de tempestade e acompanhar os alertas meteorológicos para prevenir riscos.
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