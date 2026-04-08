Depois de semanas de transtornos e mudanças no fluxo de veículos, a Prefeitura de Araçatuba liberou nesta quarta-feira (8), o trânsito no cruzamento da Rua América do Sul com a Avenida Joaquim Pompeu de Toledo.

O local estava interditado desde o fim de fevereiro para a execução de uma obra importante: a instalação de uma nova rede coletora de esgoto, realizada pela concessionária GS Inima Samar. A intervenção foi necessária após a identificação de problemas estruturais na tubulação antiga, que vinham provocando afundamentos no asfalto e riscos à segurança viária.

Apesar da liberação, a pavimentação aplicada no cruzamento ainda não é definitiva. O acabamento final será feito apenas após a conclusão total das obras pela empresa responsável pelo sistema de água e esgoto no município.