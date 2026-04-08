Depois de semanas de transtornos e mudanças no fluxo de veículos, a Prefeitura de Araçatuba liberou nesta quarta-feira (8), o trânsito no cruzamento da Rua América do Sul com a Avenida Joaquim Pompeu de Toledo.
O local estava interditado desde o fim de fevereiro para a execução de uma obra importante: a instalação de uma nova rede coletora de esgoto, realizada pela concessionária GS Inima Samar. A intervenção foi necessária após a identificação de problemas estruturais na tubulação antiga, que vinham provocando afundamentos no asfalto e riscos à segurança viária.
Apesar da liberação, a pavimentação aplicada no cruzamento ainda não é definitiva. O acabamento final será feito apenas após a conclusão total das obras pela empresa responsável pelo sistema de água e esgoto no município.
A obra faz parte de um projeto mais amplo, que prevê a implantação de aproximadamente mil metros de nova rede, substituindo a estrutura antiga e ampliando a eficiência do sistema.
Com a reabertura do cruzamento, a expectativa é de melhora significativa na fluidez do trânsito na região, reduzindo os impactos enfrentados por moradores, comerciantes e motoristas ao longo das últimas semanas.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.