Uma manhã de rotina terminou em susto e correria no bairro Santana, em Araçatuba. Uma motociclista ficou ferida após se envolver em um acidente de trânsito registrado nesta quarta-feira (8), em um dos cruzamentos da região.
Segundo as informações apuradas, a mulher trafegava pela rua Bastos Cordeiro quando, ao avançar pelo cruzamento com a avenida João Arruda Brasil — considerada via preferencial — acabou sendo atingida por um carro. O impacto mobilizou rapidamente equipes de resgate.
Socorristas prestaram os primeiros atendimentos ainda no local e, na sequência, encaminharam a vítima ao pronto-socorro municipal. O estado de saúde dela não foi divulgado até o momento. Já a condutora do automóvel não sofreu ferimentos.
Agentes da Mobilidade Urbana isolaram a área para o trabalho da perícia técnica, que deverá esclarecer as circunstâncias exatas da colisão. O caso chama a atenção para os riscos em cruzamentos e reforça a importância do respeito à sinalização de trânsito.
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