Uma manhã de rotina terminou em susto e correria no bairro Santana, em Araçatuba. Uma motociclista ficou ferida após se envolver em um acidente de trânsito registrado nesta quarta-feira (8), em um dos cruzamentos da região.

Segundo as informações apuradas, a mulher trafegava pela rua Bastos Cordeiro quando, ao avançar pelo cruzamento com a avenida João Arruda Brasil — considerada via preferencial — acabou sendo atingida por um carro. O impacto mobilizou rapidamente equipes de resgate.

Socorristas prestaram os primeiros atendimentos ainda no local e, na sequência, encaminharam a vítima ao pronto-socorro municipal. O estado de saúde dela não foi divulgado até o momento. Já a condutora do automóvel não sofreu ferimentos.