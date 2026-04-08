As principais cidades da região de Araçatuba encerraram o mês de fevereiro com a criação conjunta de 1.215 novos empregos com carteira assinada. As informações são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), ligado ao Ministério do Trabalho e Emprego.

Araçatuba liderou o desempenho regional, com saldo de 462 vagas. No período, foram contabilizadas 2.873 admissões contra 2.411 desligamentos. O setor de serviços puxou o resultado, respondendo por 316 novos postos. Também houve crescimento nos demais segmentos: o comércio abriu 49 vagas, a indústria registrou 43, a construção civil acrescentou 40 oportunidades e a agropecuária teve aumento de 14 empregos.

Em Birigui, o segundo mês do ano terminou com 330 novas vagas, resultado de 1.880 contratações e 1.550 demissões.