As principais cidades da região de Araçatuba encerraram o mês de fevereiro com a criação conjunta de 1.215 novos empregos com carteira assinada. As informações são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), ligado ao Ministério do Trabalho e Emprego.
Araçatuba liderou o desempenho regional, com saldo de 462 vagas. No período, foram contabilizadas 2.873 admissões contra 2.411 desligamentos. O setor de serviços puxou o resultado, respondendo por 316 novos postos. Também houve crescimento nos demais segmentos: o comércio abriu 49 vagas, a indústria registrou 43, a construção civil acrescentou 40 oportunidades e a agropecuária teve aumento de 14 empregos.
Em Birigui, o segundo mês do ano terminou com 330 novas vagas, resultado de 1.880 contratações e 1.550 demissões.
Já Penápolis apresentou saldo positivo de 218 empregos, com 926 admissões frente a 708 desligamentos.
Tradicionalmente, o primeiro trimestre do ano costuma apresentar maiores desafios para a geração de empregos, devido à desaceleração após as contratações temporárias do fim de ano e ajustes das empresas.
Com o início do segundo trimestre, a partir de abril, a expectativa é de aquecimento no mercado de trabalho, período que normalmente registra abertura de novas vagas impulsionadas pela retomada de projetos e aumento da atividade econômica.
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