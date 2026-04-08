A Câmara Municipal de Araçatuba aprovou, durante sessão ordinária realizada na segunda-feira (6), uma emenda à Lei Orgânica que determina a instalação subterrânea de cabos de energia elétrica e serviços de telecomunicação em novos loteamentos e conjuntos habitacionais.

A proposta foi aprovada em segunda votação por 13 votos favoráveis e dois contrários. Após a aprovação, o texto foi encaminhado ao prefeito Lucas Zanatta (PL) para sanção ou eventual veto.

De acordo com a nova regra, as redes de energia elétrica de baixa tensão, além de cabeamentos de telefonia, TV por assinatura e demais serviços prestados por meio de fios, deverão ser implantadas abaixo do solo nos novos empreendimentos. A instalação de transformadores poderá ocorrer em estruturas externas, assim como a rede primária.