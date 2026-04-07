Uma cena de violência chamou a atenção de moradores do bairro Alvorada, em Araçatuba, na noite desta segunda-feira (6). Dois homens, de 40 e 50 anos, ficaram feridos após uma briga envolvendo facas na rua Aguinaldo Ferraz.
A ocorrência foi flagrada por uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM), que prestava apoio a agentes da Secretaria Municipal de Saúde durante uma ação de pulverização de inseticida na região. Durante o patrulhamento, os guardas se depararam com os dois envolvidos em luta corporal no meio da via.
Na abordagem, os agentes identificaram que um dos homens estava armado com uma faca do tipo churrasco. O indivíduo de 50 anos já se encontrava caído, com um ferimento na cabeça, enquanto o outro, de 40 anos, foi contido sem resistência e chegou a descartar a arma no local.
O homem ferido com maior gravidade foi socorrido pela própria GCM até o pronto-socorro, onde passou por sutura e recebeu medicação. Já o segundo envolvido teve apenas um corte superficial no ombro e não precisou de atendimento hospitalar.
Segundo relato do homem de 40 anos, a faca teria sido usada inicialmente pelo rival, que tentou atacá-lo. Ele afirma que conseguiu se defender, tomar a arma e reagir, resultando em um confronto que terminou com ambos feridos.
Horas depois, o homem de 50 anos compareceu ao plantão policial, mas não conseguiu prestar depoimento detalhado devido ao efeito de medicamentos.
Duas facas foram apreendidas e encaminhadas para perícia. Exames de corpo de delito foram solicitados, e os envolvidos foram orientados sobre os prazos legais para eventual representação.
O caso foi registrado como lesão corporal com agressões mútuas e segue sob investigação.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.