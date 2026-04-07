Uma cena de violência chamou a atenção de moradores do bairro Alvorada, em Araçatuba, na noite desta segunda-feira (6). Dois homens, de 40 e 50 anos, ficaram feridos após uma briga envolvendo facas na rua Aguinaldo Ferraz.

A ocorrência foi flagrada por uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM), que prestava apoio a agentes da Secretaria Municipal de Saúde durante uma ação de pulverização de inseticida na região. Durante o patrulhamento, os guardas se depararam com os dois envolvidos em luta corporal no meio da via.

Na abordagem, os agentes identificaram que um dos homens estava armado com uma faca do tipo churrasco. O indivíduo de 50 anos já se encontrava caído, com um ferimento na cabeça, enquanto o outro, de 40 anos, foi contido sem resistência e chegou a descartar a arma no local.