Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas no início da tarde dessa segunda-feira (6), em Araçatuba, após uma ação da Polícia Militar no bairro Chácaras TV.

De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Militar, equipes da Força Tática receberam uma denúncia indicando a prática de comércio de entorpecentes na Travessa Sérgio Cardoso. Diante da informação, os policiais seguiram até o endereço para averiguação.

No local, os agentes abordaram um rapaz que estava com cinco pinos de cocaína. A ocorrência teve apoio do Canil do 12º Baep, que auxiliou na continuidade das buscas.