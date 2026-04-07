Os guardas municipais Evandro e Rodrigo Garcia prenderam um homem procurado pela Justiça durante patrulhamento nas imediações do Residencial Vida Longa, em Araçatuba.
A equipe seguia pela Rua Fundador Paulino Gato quando avistou um homem e uma mulher em comportamento suspeito. Ao notar a aproximação da viatura, o indivíduo mudou de direção de forma repentina e tentou esconder um objeto na região da cintura, atitude que motivou a abordagem imediata.
Durante a revista, os agentes encontraram com o suspeito dois celulares sem chip — um Samsung Galaxy J6+ e um Motorola G5S. Apesar de os aparelhos não apresentarem restrições após consulta pelos números de IMEI, a situação se agravou com a verificação dos dados pessoais do abordado.
No sistema do Banco Nacional de Mandados de Prisão, foi identificado um mandado em aberto contra ele, expedido em 25 de março de 2026, pelo crime de lesão corporal.
Diante da confirmação, os guardas deram voz de prisão e encaminharam o homem à Central de Flagrantes, onde ele permaneceu à disposição da Justiça.
A mulher que estava com o suspeito foi qualificada e liberada no local após os procedimentos de rotina.
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