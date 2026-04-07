Os guardas municipais Evandro e Rodrigo Garcia prenderam um homem procurado pela Justiça durante patrulhamento nas imediações do Residencial Vida Longa, em Araçatuba.

A equipe seguia pela Rua Fundador Paulino Gato quando avistou um homem e uma mulher em comportamento suspeito. Ao notar a aproximação da viatura, o indivíduo mudou de direção de forma repentina e tentou esconder um objeto na região da cintura, atitude que motivou a abordagem imediata.

Durante a revista, os agentes encontraram com o suspeito dois celulares sem chip — um Samsung Galaxy J6+ e um Motorola G5S. Apesar de os aparelhos não apresentarem restrições após consulta pelos números de IMEI, a situação se agravou com a verificação dos dados pessoais do abordado.