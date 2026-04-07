Os guardas municipais Evandro e Rodrigo Garcia foram responsáveis por prender um homem de 47 anos acusado de aplicar um golpe e furtar um celular dentro do Atende Fácil, em Araçatuba.

O caso aconteceu enquanto o local recebia moradores para inscrições do programa Casa Paulista. Em meio à movimentação, um homem de 58 anos acabou esquecendo o aparelho em um banco do saguão. O celular foi recolhido por funcionários, que aguardavam a volta do proprietário.

Aproveitando-se da situação, o suspeito apareceu pouco depois e, com informações falsas, convenceu uma funcionária de que era o dono do telefone, conseguindo levar o objeto sem levantar suspeitas.