Os guardas municipais Evandro e Rodrigo Garcia foram responsáveis por prender um homem de 47 anos acusado de aplicar um golpe e furtar um celular dentro do Atende Fácil, em Araçatuba.
O caso aconteceu enquanto o local recebia moradores para inscrições do programa Casa Paulista. Em meio à movimentação, um homem de 58 anos acabou esquecendo o aparelho em um banco do saguão. O celular foi recolhido por funcionários, que aguardavam a volta do proprietário.
Aproveitando-se da situação, o suspeito apareceu pouco depois e, com informações falsas, convenceu uma funcionária de que era o dono do telefone, conseguindo levar o objeto sem levantar suspeitas.
A fraude só foi descoberta quando a verdadeira vítima retornou ao local com a nota fiscal em mãos. A partir daí, a equipe da Guarda Civil Municipal iniciou as diligências com base nas imagens de segurança e relatos colhidos no local.
Menos de uma hora após o crime, o suspeito voltou ao prédio e acabou surpreendido pelos guardas Evandro e Rodrigo Garcia, que já acompanhavam o caso. Durante a abordagem, ele admitiu o furto e revelou que tentou apagar vestígios ao retirar o chip e restaurar o aparelho.
O celular foi reconhecido pelo proprietário e confirmado por meio do número de IMEI. Diante dos fatos, o homem foi preso em flagrante e encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.
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