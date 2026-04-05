A Câmara Municipal de Araçatuba analisa nesta segunda-feira (6), a partir das 19h, um pacote com 13 projetos na ordem do dia, com destaque para a proposta que endurece as regras contra o descarte irregular de resíduos sólidos no município, de autoria dos vereadores Fernando Fabris e Sol do Autismo.

O projeto prevê a proibição de jogar lixo, entulho, móveis, restos de construção e outros materiais em locais como ruas, terrenos baldios, áreas verdes e margens de rios. A medida busca combater um problema recorrente na cidade, que impacta diretamente o meio ambiente e a saúde pública.

Além da proibição, a proposta estabelece punições que podem variar de advertência até multas que chegam a R$ 20 mil, dependendo da gravidade da infração, volume de resíduos e reincidência. O texto também obriga o infrator a retirar o material descartado de forma irregular em até cinco dias.