A Câmara Municipal de Araçatuba analisa nesta segunda-feira (6), a partir das 19h, um pacote com 13 projetos na ordem do dia, com destaque para a proposta que endurece as regras contra o descarte irregular de resíduos sólidos no município, de autoria dos vereadores Fernando Fabris e Sol do Autismo.
O projeto prevê a proibição de jogar lixo, entulho, móveis, restos de construção e outros materiais em locais como ruas, terrenos baldios, áreas verdes e margens de rios. A medida busca combater um problema recorrente na cidade, que impacta diretamente o meio ambiente e a saúde pública.
Além da proibição, a proposta estabelece punições que podem variar de advertência até multas que chegam a R$ 20 mil, dependendo da gravidade da infração, volume de resíduos e reincidência. O texto também obriga o infrator a retirar o material descartado de forma irregular em até cinco dias.
Outro destaque da pauta é o projeto de autoria do vereador Arlindo Araujo, que trata da destinação correta de animais mortos no município. A proposta proíbe o descarte em vias públicas, áreas naturais, ecopontos não autorizados e outros locais inadequados, estabelecendo regras para enterro, cremação ou recolhimento por serviços especializados.
O descumprimento das normas poderá gerar sanções que incluem orientação inicial, aplicação de multas e até encaminhamento do caso aos órgãos ambientais e ao Ministério Público, principalmente em situações que ofereçam risco à saúde ou ao meio ambiente.
Entre os demais itens da sessão, também estão propostas relacionadas à instalação de câmeras com reconhecimento facial em unidades públicas, criação de um sistema municipal para regulação de urgência e emergência na saúde, além de projetos de denominação de vias e ajustes em legislações já existentes.
A pauta inclui ainda mudanças em normas internas da Câmara, como regras para concessão de homenagens e premiações, além de revogações e atualizações em leis municipais vigentes.
A sessão ordinária será realizada no plenário da Câmara e poderá ser acompanhada presencialmente ou por meio dos canais oficiais do Legislativo, incluindo o site e transmissões online.
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