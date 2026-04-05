06 de abril de 2026
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ARAÇATUBA

Câmara vota descarte irregular de lixo e de animais mortos

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Prefeitura de Araçatuba
Projeto prevê multa de até R$ 20 mil por descarte irregular de resíduos; outra proposta fixa regras para destinação de animais mortos no município
Projeto prevê multa de até R$ 20 mil por descarte irregular de resíduos; outra proposta fixa regras para destinação de animais mortos no município

A Câmara Municipal de Araçatuba analisa nesta segunda-feira (6), a partir das 19h, um pacote com 13 projetos na ordem do dia, com destaque para a proposta que endurece as regras contra o descarte irregular de resíduos sólidos no município, de autoria dos vereadores Fernando Fabris e Sol do Autismo.

O projeto prevê a proibição de jogar lixo, entulho, móveis, restos de construção e outros materiais em locais como ruas, terrenos baldios, áreas verdes e margens de rios. A medida busca combater um problema recorrente na cidade, que impacta diretamente o meio ambiente e a saúde pública.

Além da proibição, a proposta estabelece punições que podem variar de advertência até multas que chegam a R$ 20 mil, dependendo da gravidade da infração, volume de resíduos e reincidência. O texto também obriga o infrator a retirar o material descartado de forma irregular em até cinco dias.

Outro destaque da pauta é o projeto de autoria do vereador Arlindo Araujo, que trata da destinação correta de animais mortos no município. A proposta proíbe o descarte em vias públicas, áreas naturais, ecopontos não autorizados e outros locais inadequados, estabelecendo regras para enterro, cremação ou recolhimento por serviços especializados.

O descumprimento das normas poderá gerar sanções que incluem orientação inicial, aplicação de multas e até encaminhamento do caso aos órgãos ambientais e ao Ministério Público, principalmente em situações que ofereçam risco à saúde ou ao meio ambiente.

Entre os demais itens da sessão, também estão propostas relacionadas à instalação de câmeras com reconhecimento facial em unidades públicas, criação de um sistema municipal para regulação de urgência e emergência na saúde, além de projetos de denominação de vias e ajustes em legislações já existentes.

A pauta inclui ainda mudanças em normas internas da Câmara, como regras para concessão de homenagens e premiações, além de revogações e atualizações em leis municipais vigentes.

A sessão ordinária será realizada no plenário da Câmara e poderá ser acompanhada presencialmente ou por meio dos canais oficiais do Legislativo, incluindo o site e transmissões online.

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