Um homem foi preso na manhã deste sábado (4), em Araçatuba, após descumprir uma medida protetiva e agredir sua ex-companheira no bairro Alvorada. A Polícia Militar foi acionada via COPOM para atender a ocorrência de violência doméstica.
Segundo relato da vítima, ela estava em uma tabacaria quando o ex-companheiro apareceu no local e passou a ameaçá-la. Ao tentar deixar o ambiente, a mulher foi atingida com um soco no rosto.
A vítima informou ainda que já possuía medida protetiva contra o agressor, o que agrava a situação. Diante dos fatos, o homem foi detido e encaminhado à autoridade policial.
Ele permaneceu preso, à disposição da Justiça, pelos crimes de descumprimento de medida protetiva, ameaça e lesão corporal.
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