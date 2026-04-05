Um homem foi preso na manhã deste sábado (4), em Araçatuba, após descumprir uma medida protetiva e agredir sua ex-companheira no bairro Alvorada. A Polícia Militar foi acionada via COPOM para atender a ocorrência de violência doméstica.

Segundo relato da vítima, ela estava em uma tabacaria quando o ex-companheiro apareceu no local e passou a ameaçá-la. Ao tentar deixar o ambiente, a mulher foi atingida com um soco no rosto.

A vítima informou ainda que já possuía medida protetiva contra o agressor, o que agrava a situação. Diante dos fatos, o homem foi detido e encaminhado à autoridade policial.